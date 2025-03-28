"Закрили під замок": дружина Марного з "ДК Енергетик" розповіла, як його мобілізували

Соліста гурту "ДК Енергетик" Якова Марного мобілізували. Його дружина Анна розповіла, як це відбувалося, і поскаржилась на те, що тепер не може спати й змушена тягнути багато самотужки.

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Анна Сапсай поділилась деталями й переживаннями у соцмережах.

Вона пояснила, що Іван Шмагно (справжнє ім’я Марного) був з сім’єю, коли його мобілізували посеред вулиці.

"Виходимо ми з трамвая, відкриваються двері, і прямо перед нами стоїть машина, де "пакують" Івана. Я просто через всю дорогу автоматично починаю волати: "Ти що приколюєшся? Вилазь звідти! Що ти робиш? Чувак, ні!" Ельза теж починає кричати: "Тату, ти куди?"", — згадала вона.

Чоловік запевнив, що повернеться за дві години. Анна пояснила, що йому пообіцяли лише перевірити дані й відпустити.

"У підсумку його забрали в поліклініку, закрили там під замок. Бо я потім туди прийшла, щоб хоч побути поруч, типу підтримати. Але я не змогла потрапити, тому що там усе на замках", — розповіла вона.

Після того, як Іван пройшов медогляд, йому дали виписку й з обіцянкою поїхати "за штампом" вивели через чорний вхід. Тепер він на навчаннях, які мають закінчитись у червні.

"Це о 10 ранку його забрали, о 18 приїхала, передала йому якісь речі, якийсь перекусон, пігулки, ліки — і все. Чекаємо червня, а там будемо бачити", — зауважила Анна.

Жінка зізналася, що для неї це — "трагедія". Вона не спить ночами, бо не може заснути без чоловіка поруч, а пояснювати доньці, де тато, ще важче. Дружина співака поскаржилась, що стала неуважною та сумною, хоча намагається триматись. З її слів, потрібен час.

Іван Шмагно з дружиною Анною Фото: Sapsay Anna / Instagram

"Виходить, що зараз на мені двоє дітей, яких треба забезпечити, квартира, яку треба сплатити, робота, на яку треба потрапляти, кружки, до яких треба ходити й за які теж треба платити", — додала вона.

Також Анна повідомила, що їй вдалося поговорити телефоном з чоловіком. Вона подякувала за підтримку і поділилась, що вірить у краще.

"Мі з Іваном знали, що це рано чи пізно трапиться. Він такий самий, як і всі люди", — зауважила жінка.

Публікації Анни у соцмережах Фото: Скриншот Публікації Анни у соцмережах Фото: Скриншот

Нагадаємо, наприкінці лютого 2025 року український актор і комік Ігор Ласточкін також мобілізувався. Днями він розповів, де служить та показався у військовій формі.

У команді Святослава Вакарчука відповіли, чи має фронтмен гурту "Океан Ельзи" статус учасника бойових дій. Як відомо, він має офіцерське звання у ЗСУ.