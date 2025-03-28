"Закрыли под замок": жена Марного с "ДК Энергетик" рассказала, как его мобилизовали

Солиста группы "ДК Энергетик" Якова Марного мобилизовали. Его жена Анна рассказала, как это происходило, и пожаловалась на то, что теперь не может спать и вынуждена многое тянуть самостоятельно.

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Анна Сапсай поделилась деталями и переживаниями в соцсетях.

Она объяснила, что Иван Шмагно (настоящее имя Марного) был с семьей, когда его мобилизовали посреди улицы.

"Выходим мы из трамвая, открываются двери, и прямо перед нами стоит машина, где "пакуют" Ивана. Я просто через всю дорогу автоматически начинаю вопить: "Ты что прикалываешься? Вылезай оттуда! Что ты делаешь? Чувак, нет!" Эльза тоже начинает кричать: "Папа, ты куда?""", — вспомнила она.

Мужчина заверил, что вернется через два часа. Анна объяснила, что ему пообещали только проверить данные и отпустить.

"В итоге его забрали в поликлинику, закрыли там под замок. Потому что я потом туда пришла, чтобы хоть побыть рядом, типа поддержать. Но я не смогла попасть, потому что там все на замках", — рассказала она.

После того, как Иван прошел медосмотр, ему дали выписку и с обещанием поехать "за штампом" вывели через черный вход. Теперь он на учениях, которые должны закончиться в июне.

"Это в 10 утра его забрали, в 18 приехала, передала ему какие-то вещи, какой-то перекусон, таблетки, лекарства — и все. Ждем июня, а там будем видеть", — отметила Анна.

Женщина призналась, что для нее это — "трагедия". Она не спит по ночам, потому что не может заснуть без мужа рядом, а объяснять дочери, где папа, еще труднее. Жена певца пожаловалась, что стала невнимательной и грустной, хотя пытается держаться. По ее словам, нужно время.

Иван Шмагно с женой Анной Фото: Sapsay Anna / Instagram

"Получается, что сейчас на мне двое детей, которых надо обеспечить, квартира, которую надо оплатить, работа, на которую надо попадать, кружки, в которые надо ходить и за которые тоже надо платить", — добавила она.

Также Анна сообщила, что ей удалось поговорить по телефону с мужем. Она поблагодарила за поддержку и поделилась, что верит в лучшее.

"Мы с Иваном знали, что это рано или поздно случится. Он такой же, как и все люди", — отметила женщина.

Публикации Анны в соцсетях Фото: Скриншот Публикации Анны в соцсетях Фото: Скриншот

Напомним, в конце февраля 2025 года украинский актер и комик Игорь Ласточкин также мобилизовался. На днях он рассказал, где служит и показался в военной форме.

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