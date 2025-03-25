Футбольний фанат втратив половину своєї ваги за допомогою однієї зміни: що він зробив

Хлопець носив футболки 5XL, оскільки важив 189 кілограмів, проте тепер його ставлення до їжі стало зовсім іншим.

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24-річний фанат футболу з Великобританії Гаррі Спаканья скинув понад 88 кілограмів після того, як взяв на себе зобов'язання дотримуватися популярної чоловічої футбольної дієти. Про це пише Daily Star.

Хлопець боровся зі своєю вагою стільки, скільки себе пам'ятає.

"У мене були проблеми з психічним здоров'ям, тому я їв, щоб спробувати відчути себе краще", — розповів він.

При зрості 185 сантиметрів, Гаррі важив майже 189 кілограмів, носив футболки 5XL та штани з талією 137 см.

Гаррі Спаканья до схуднення Фото: Daily Star

Гаррі зрозумів, що йому потрібно змінюватись у квітні 2023 року, тим паче, що хлопець прагнув залишатися активним і стати батьком у найближчі п'ять років.

Граючи у футбол один раз на тиждень, тренуючись у спортзалі тричі на тиждень, а також дотримуючись дієти, що складається переважно з цільних продуктів, включаючи куряче м'ясо, нежирний фарш і овочі, він тепер важить близько 111 кілограмів.

Гаррі Спаканья після схуднення Фото: Daily Star

"Я набагато краще справляюся зі своїми емоціями без їжі, і це завдяки впевненості та силі, яку я отримав завдяки цій зміні. Навіть мої робочі показники покращилися, тому що моя впевненість зросла", — зазначив Гаррі.

За його словами, ставлення до їжі стало зовсім іншим.

"Це дивовижно… Я більше не сприймаю їжу як емоційну милицю", — підкреслив хлопець.

Нагадаємо, 80 футболістів із надмірною вагою скинули майже пів тонни за рік.

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