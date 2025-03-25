Футбольный фанат потерял половину своего веса с помощью одного изменения: что он сделал

Парень носил футболки 5XL, поскольку весил 189 килограммов, однако теперь его отношение к еде стало совсем другим.

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24-летний фанат футбола из Великобритании Гарри Спаканья сбросил более 88 килограммов после того, как взял на себя обязательство придерживаться популярной мужской футбольной диеты. Об этом пишет Daily Star.

Парень боролся со своим весом столько, сколько себя помнит.

"У меня были проблемы с психическим здоровьем, поэтому я ел, чтобы попытаться почувствовать себя лучше", — рассказал он.

При росте 185 сантиметров, Гарри весил почти 189 килограммов, носил футболки 5XL и брюки с талией 137 см.

Гарри Спаканья к похудению Фото: Daily Star

Гарри понял, что ему нужно меняться в апреле 2023 года, тем более, что парень стремился оставаться активным и стать отцом в ближайшие пять лет.

Играя в футбол один раз в неделю, тренируясь в спортзале трижды в неделю, а также придерживаясь диеты, состоящей преимущественно из цельных продуктов, включая куриное мясо, нежирный фарш и овощи, он теперь весит около 111 килограммов.

Гарри Спаканья после похудения Фото: Daily Star

"Я гораздо лучше справляюсь со своими эмоциями без еды, и это благодаря уверенности и силе, которую я получил благодаря этому изменению. Даже мои рабочие показатели улучшились, потому что моя уверенность выросла", — отметил Гарри.

По его словам, отношение к еде стало совсем другим.

"Это удивительно... Я больше не воспринимаю еду как эмоциональный костыль", — подчеркнул парень.

Напомним, 80 футболистов с избыточным весом сбросили почти полтонны за год.

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