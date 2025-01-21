Стройнят, но какой ценой: ученые узнали эффект препаратов для похудения на наш организм

В то время как препараты, основанные на действии GLP-1, продолжают набирать популярность, ученые все еще не могут подтвердить их полную безопасность. Их недавнее исследование вновь дало смешанные результаты от их применения.

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Новое исследование ученых указало им на потенциальные преимущества препаратов-агонистов рецепторов GLP-1, широко известных благодаря их применению для лечения диабета и ожирения. Эти препараты, включая Оземпик, Вегови и Мунджаро, показали многообещающее воздействие на такие состояния, как деменция, сердечно-сосудистые заболевания и даже алкогольная зависимость. Однако все эти положительные стороны не обошлись и без потенциальных серьезных побочных эффектов, пишет ScienceAlert.

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Исследователи и эксперты призывают к осторожности, подчеркивая, что результаты их нового исследования являются предварительными и не свидетельствуют о том, что такие препараты являются "чудодейственными" лекарствами. В их научной работе, опубликованной в журнале Nature Medicine, дается комплексный анализ эффективности препаратов по различным показателям здоровья, что в таком масштабе еще не было достигнуто.

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Препараты GLP-1 работают, имитируя гормон, который регулирует секрецию инсулина, замедляет опорожнение желудка и подавляет аппетит. Эти препараты уже изменили подход к лечению ожирения и связанных с ним заболеваний, что привело к огромному коммерческому успеху таких фармацевтических гигантов, как Novo Nordisk и Eli Lilly.

Помимо их роли в борьбе с лишним весом, предыдущие небольшие исследования намекали на их потенциал в снижении риска различных заболеваний. Научная работа ученых подтвердила эти выводы и позволила более детально изучить действие этих препаратов. Используя данные о здоровье американских ветеранов, исследователи сравнили диабетиков, принимающих препараты GLP-1, с теми, кто получает стандартное лечение. Результаты показали снижение риска психологических расстройств, нейрокогнитивных проблем, включая болезнь Альцгеймера, сердечно-сосудистых проблем и даже инфекционных и респираторных заболеваний в группе GLP-1.

Ученые, однако, подчеркивают сложность рецепторов GLP-1, которые влияют на различные системы организма, помимо контроля веса. По словам Зияда Аль-Али, известного эпидемиолога, участвовавшего в исследовании, их биология сложна, и рецепторы GLP-1 в организме не управляют чем-то одним а влияют на многие его аспекты.

Новая научная работа не устанавливает прямой причинно-следственной связи между препаратами GLP-1 и наблюдаемыми преимуществами для здоровья, поскольку полученные результаты основаны на данных наблюдений, а не клинических испытаний, предупредили ученые. Для подтверждения этих эффектов необходимы полномасштабные клинические испытания, на которые уходят годы.

Кроме того, исследование было сфокусировано на узкой демографической группе — пожилых мужчинах с диабетом, что ограничивает обобщенность таких результатов. В исследовании также изучались потенциальные риски, связанные с приемом препаратов GLP-1, например, проблемы с пищеварением, о которых часто сообщали пациенты.

Положительной частью исследования стало то, что, в отличие от предыдущих исследований, не было найдено никаких доказательств того, что эти препараты повышают риск возникновения суицидальных мыслей. Несмотря на положительные результаты, фармаколог Дипендер Гилл, ранее работавший в компании Novo Nordisk, предостерег от чрезмерной интерпретации полученных результатов.

В то время как препараты GLP-1 демонстрируют потенциал для лечения таких заболеваний, как деменция и сердечно-сосудистые заболевания, исследования в других областях, таких как алкогольная зависимость, еще не могут дать четких ответов на вопрос об их эффективности. Кроме того, исследование показало, что степень пользы от борьбы с некоторыми заболеваниями, такими как деменция, была относительно скромной — снижение риска чуть более чем на 10% наблюдалось у многих людей.

Ранее Фокус писал о том, что популярный препарат для снижения веса может лишить удовольствия от употребления пищи. Люди по всему миру прибегают к лекарству от диабета второго типа для снижения веса, но натыкаются на неожиданный подводный камень — жизнь без радости от еды.

Также Фокус писал о том, что не только люди склонны к ожирению. Ученые выяснили, что приматы в определенных условиях, как и мы, склонны неконтролируемо набирать вес, опровергнув теорию о наших уникальных генах.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.