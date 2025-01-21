Созданы невероятно реалистичные поддельные стейки и отбивные: из чего они (фото)

Израильские ученые утверждают, что их искусственные бараньи отбивные, говядина Вагю и стейки неотличимы от настоящего мяса.

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В последнее время все больше разговоров о том, что растительное мясо — эффективное средство защиты окружающей среды. Ученые годами работают над тем, чтобы создать идеальный растительный стейк, который выглядел бы как настоящий и соответствовал вкусовым характеристикам. Но, увы, пока большинство предлагаемых продуктов вовсе не выглядят, как настоящие, пишет Daily Mail.

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Теперь израильские ученые утверждают, что им удалось создать невероятно реалистичные поддельные мясные продукты, в том числе:

бараньи отбивные;

говядина Вагю;

стейки Ти-Бон;

филе ягненка и говядины.

Вся продукция создана из растительных белков, выращенных в лаборатории. Далее ученые использовали их, чтобы напечатать реалистичную продукцию на 3D-принтере. В своей работе ученые использовали совершенно новую технологию формирования для пищевой промышленности. Любопытно, что растительная продукция не только выглядит реалистично, но также подрумянивается и шипит на сковороде, как настоящая.

На этом изображении показаны восемь этапов производства (A) плюс четыре из этапов, представленных на фотографиях (B) Фото: Nature Communications

Авторы исследования из Еврейского университета в Иерусалиме также утверждают, что растительное мясо более экологично, чем настоящее. Эксперты отмечают, что производители научились хорошо имитировать мясной фарш, но целые куски, составляющие около 54% мирового рынка, все еще остается сложной задачей.

Теперь ученые считают, что их открытие ознаменовало новую эру в устойчивых пищевых технологиях. Авторы исследования предлагают масштабируемый и экономически выгодный метод производства аналогов цельных кусков мяса.

На одной фотографии изображена баранья отбивная, а на другой — деликатес, приготовленный исследователями на растительной основе Фото: Nature Communications

В своей работе ученые использовали метод, известный как "литье под давлением", при котором детали производятся путем впрыскивания расплавленного материала в форму. Эта технология распространена в полимерной промышленности, но этот проект знаменует собой первый случай ее применения в производстве альтернативного мяса. Авторы исследования отмечают, что они также использовали альтернативу 3D-печати, которая постепенно наращивает съедобную массу слой за слоем.

Адаптированный метод литья под давлением включает в себя цифровое сканирование настоящих стейков и печать форм, которые копируют их точные контуры. Далее формы заполняются двумя синтетическими структурными материалами: один представляет собой жир животных, другой — имитирует мясную ткань.

На одной фотографии изображен стейк на косточке, а на другой — растительный аналог, созданный исследователями Фото: Nature Communications

Отметим, что искусственная животная ткань и жир изготавливаются из растительного белка, такого как соя, горох, маш, картофель, нут, чечевица и рис. Вместе эти материалы позволяют создавать сложные мясные куски, такие как стейки, отбивные и ти-боуны, с удивительной точностью и сенсорной точностью.

В ходе исследования ученые также провели вкусовой тест, в котором приняли участие 23 человека из Израиля, Великобритании, США, Бразилии, Палестины, Германии, Бразилии, Индии, Греции и Албании. В ходе теста ученые приготовили на гриле свой продукт и фермерскую говядину — оба продукта готовили при температуре около 200 °C в течение 5 минут. Далее реципиентов попросили оценить продукты по шкале от 0 до 20 по солености, сладости, умами, мясной крепости и послевкусию, а также внешнему виду, аромату и текстуре.

На одной фотографии изображен стейк вагю, а на другой — его искусственная версия Фото: Nature Communications

Участники исследования оценили искусственное мясо в среднем на девять, отметив немного более мягкую текстуру и более интенсивный цвет, чем фермерская говядина, которая получила оценку 10. Тест принудительного выбора показал, что 67% участников предпочли говядину, а 43% растительные стейки.

Авторы исследования отмечают, что используемый ими метод также более рентабельный, чем 3D-печать: 9 долларов за кг в сравнении с 38 долларами за кг. По словам ученых, их работа представляет собой шаг в устойчивом производстве продуктов питания, предлагая экономически эффективные и масштабируемые решения для всего рынка мяса.

Ранее Фокус писал о том, что ученый рассказал, как приготовить идеальный стейк: секрет в микроволновке и соли.