Ученый рассказал, как приготовить идеальный стейк: секрет в микроволновке и соли

Ученый утверждает, что для приготовления сочного мяса идеальной прожарки вовсе не нужен гриль и сковорода, но чрезвычайно важно время, когда солить стейк.

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У каждого домашнего повара и именитого кулинара есть свой проверенный метод приготовления стейка идеальной прожарки. Однако наука предполагает, что все они, вероятно, не совсем верны, пишет Daily Mail.

Физик Джрдж Векинис утверждает, что большинство людей на Земле используют неправильные методы приготовления, в результате чего получается сухой и "резиновый" стейк. Ученый настаивает, что для приготовления идеального стейка вовсе не нужен гриль и сковорода, по мнению физика идеальный кусок мяса стоит готовить в микроволновой печи.

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Еще одним секретом приготовления идеального стейка является соль. Физик настаивает, что мясо ни в коем случае не стоит солить перед приготовлением — это сделает его жестким и несъедобным. По мнению Векиниса, лучшее, что вы можете сделать, приправить уже готовый стейк — в противном случае соль вытянет из мяса максимальное количество воды.

Физик также утверждает, что одной из главных ошибок при приготовлении стейка является жарка мяса сразу после того, как его достали из холодильника. Дело в том, что стейки нагреваются во время приготовления в течение короткого времени, а энергии от сковороды требуется больше времени, чтобы прогреть его изнутри. В результате мясо может получиться либо зажаренным сверху и сырым внутри, либо приготовленным внутри, но сожженным сверху.

Чтобы не допустить этой ошибки, ученый советует перед жаркой немного прогреть мясо в микроволновой печи: всего 1-2 минут достаточно, хотя все зависит от толщины мяса. После этого стейк можно в течение короткого времени обжарить на сковороде, чтобы получить золотистую корочку и тот самый аромат.

По словам Векиниса, идеальный способ употребления мяса — это стейк средней прожарки, чтобы он был красным внутри и прожаренным снаружи. Единственный способ быть абсолютно уверенным в успехе — начать экспериментировать с тонкого куска мяса, либо взять толстый и использовать термометр. Ученый отмечает, что температура внутри стейка должна достигать минимум 55- 60°C

Рецепт приготовления идеального стейка от физика Фото: Daily Mail

В то же время Министерство сельского хозяйства США рекомендует нагревать свежее мясо минимум до температуры 62°C, чтобы гарантировать безопасность его употребления, что на 7°C больше чем рекомендует Векинис.

Впрочем, некоторые известные шеф-повара не согласны с таким подходом к приготовлению стейков. Например, собственный рецепт Гордона Рамзи предполагает, что стейк перед приготовлением стоит щедро натереть солью. В то же время Джейми Оливер рекомендует натирать мясо солью, перцем и оливковым маслом перед жаркой.

Не согласен с физиком и американский шеф-повар Дж. Кенджи Лопес-Альт, известный своим гаучным подходом к кулинарии. Ранее он уже провел эксперимент, приготовив стейки, приправленные в разное время, чтобы понять, какой из них будет лучше прожариваться.

Результаты показали, что стейк, приправленный за 3-4 минуты до приготовления, поджаривался хуже. В то же время стейки, приправленные непосредственно перед приготовлением, поджаривались превосходно. Также повар обнаружил, что стейки приправленные вечером и оставленные до утра в холодильнике — в таком случае потеря влаги оказалась незначительной — около 5%.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали вид мяса, повышающий риск развития диабета.