"Скажите, что это шутка": девушка обиделась, когда услышала, как врач описывает ее внешность (фото)

Изабелла, которая с подросткового возраста страдала от психологических расстройств, была крайне расстроена после рутинной телефонной консультации со своим врачом.

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19-летняя Изабелла Аслам из Лондона (Великобритания) поделилась в социальных сетях своим разочарованием после того, как врач сказал, что у нее есть "лишний вес". Сама девушка уверяет, что на самом деле стройная и даже продемонстрировала живот на видео, опубликованном в TikTok.

Изабелла, которая с подросткового возраста страдала от психологических расстройств, была крайне расстроена после рутинной телефонной консультации со своим врачом.

Врач удивил

Аслам обратилась к специалисту по поводу постоянной усталости и других тревожных симптомов. Среди прочего пациентка указала по телефону свой вес и рост. Услышав это, врач сделал замечание, которое поставило ее в тупик.

"Я не переспрашивала, что он имел в виду, поскольку была просто шокирована. Так случилось, что мой вес всегда колебался в пределах нижней границы, но в результате психических расстройств и влияния лекарств я в приделах нормы набрала несколько килограммов", — рассказала Аслам в интервью журналу Newsweek.

Изабеллу удивил комментарий врача о ее теле Фото: TikTok

Девушка сначала подумала, что врач, возможно, ошибся, ведь она высокого роста. Однако, проверив запись в медицинской карте, она подтвердила, что все измерения точны. "Большими усилиями я достигла значительного прогресса в борьбе с пищевым расстройством, но эта информация значительно замедлила темпы моего выздоровления", — утверждает Изабелла.

Показатель ИМТ

Британка поделилась этой историей в TikTok, спровоцировав дискуссию о здоровье, весе и имидже тела.

"Пожалуйста, скажите мне, что он шутит. В интернете написано, что мой ИМТ в пределах нормы" — говорится в описании к видео.

Пользователи сети присоединились к обсуждению в комментариях, высказывая свои мнения относительно сложившейся ситуации.

"Немедленно смените врача. Он вам не поможет", — написал один из юзеров;

Другие зрительница добавила: "У вас нет лишнего веса. Медики, кажется, до сих пор не понимают конституцию женского тела".

"Понимаю все недостатки ИМТ, поскольку этот индекс не учитывает процент жира, именно поэтому я сняла это видео, чтобы показать людям, что эьл не истина в последней инстанции. Пока что ни один человек не сказал, что у меня лишний вес, и это очень успокаивает", — резюмировала автор истории.

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