"Скажіть, що це жарт": дівчина образилась, коли почула, як лікар описує її зовнішність (фото)

Ізабелла, яка з підліткового віку страждала від психологічних розладів, була дуже засмучена після рутинної телефонної консультації зі своїм лікарем.

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19-річна Ізабелла Аслам з Лондона (Велика Британія) поділилася в соціальних мережах своїм розчаруванням після того, як лікар сказав, що у неї є "зайва вага". Сама дівчина запевняє, що насправді струнка й навіть продемонструвала живота на відео, опублікованому в TikTok.

Ізабелла, яка з підліткового віку страждала від психологічних розладів, була дуже засмучена після рутинної телефонної консультації зі своїм лікарем.

Лікар здивував

Аслам звернулася до фахівця з приводу постійної втоми та інших тривожних симптомів. Серед іншого пацієнтка вказала телефоном свою вагу і зріст. Почувши це, лікар зробив зауваження, яке поставило її в глухий кут.

"Я не перепитувала, що він мав на увазі, оскільки була просто шокована. Так сталося, що моя вага завжди коливалась у межах нижньої межі, але внаслідок психічних розладів та впливу ліків я у межах норми набрала кілька кілограмів", — розповіла Аслам в інтерв'ю журналу Newsweek.

Ізабеллу здивував коментар лікаря про її тіло Фото: TikTok

Дівчина спочатку подумала, що лікар, можливо, помилився, адже вона високого зросту. Однак, перевіривши запис у медичній картці, вона підтвердила, що всі виміри точні. "Великими зусиллями я досягла значного прогресу в боротьбі з харчовим розладом, але ця інформація значно уповільнила темпи мого одужання", — стверджує Ізабелла.

Показник ІМТ

Британка поділилась цією історією у TikTok, спровокувавши дискусію про здоров'я, вагу та імідж тіла.

"Будь ласка, скажіть мені, що він жартує. В інтернеті написано, що мій ІМТ у межах норми" — йдеться в описі до відео.

Користувачі мережі долучились до обговорення в коментарях, висловлюючи свої думки щодо ситуації, що склалася.

"Негайно змініть лікаря. Він вам не допоможе", — написав один з юзерів;

Інші глядачка додала: "У вас немає зайвої ваги. Медики, здається, досі не розуміють конституцію жіночого тіла".

"Розумію всі недоліки ІМТ, оскільки цей індекс не враховує відсоток жиру, саме тому я зняла це відео, щоб показати людям, що це не істина в останній інстанції. Поки що жодна людина не сказала, що у мене зайва вага, і це дуже заспокоює", — резюмувала авторка історії.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.