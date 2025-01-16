"Дуже смачно": жінка схудла на 36 кілограмів завдяки простому рецепту

Латоя так і не могла відмовитися від фастфуду, тому вирішила готувати його за здоровим, але "дуже смачним" рецептом вдома.

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36-річна Латоя Еджертон з міста Ексетер, що у Великій Британії, змінила звичні рецепти страв із ресторанів швидкого харчування й схудла за рік на 36 кілограмів. Про це пише видання Devon Live.

Жінка страждала через надлишкову масу тіла ще з дитинства: з неї знущалися не тільки однокласники в школі, а й батьки могли видати критичний коментар про її зовнішність.

Нове тіло

Втомившись від цього після початку пандемії, британка вирішила схуднути. Вона не могла відмовитися від фастфуду, тому вирішила готувати його за здоровим, але "дуже смачним" рецептом вдома. Сама робила котлети для бургерів із нежирного м'яса і смажила їх на антипригарному спреї замість олії. Замість хліба використовувала лаваш. У такий спосіб жінці вдалося вигадати альтернативу багатьох популярних страв.

Жінка почала харчуватися корисною їжею Фото: Devon Live

Так тривало до 2023 року, коли Еджертон зламала зап'ястя і перестала готувати, перейшовши на напівфабрикати, зокрема чипси та звичайний фастфуд з KFC, McDonald's та і Nando's. У результаті жінка знову погладшала до 127 кілограмів.

Головне — мотивація

Зрештою, Латоя взяла себе в руки, написала собі мотиваційний лист і почала худнути, бо нарешті зрозуміла, що тільки вона керує своїм життям. Це допомогло британці не лише схуднути, а й стати щасливішою.

Мотиваційний лист Латої Еджертон Фото: Devon Live

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 29-річна Джоді Шоу з Телфорда (Англія) розповіла, що протягом двох десятиліть харчувалася винятково картоплею через обмежувальний розлад прийому їжі.

Крім того, 65-річний Сокусекісай Ояма з Японії їсть локшину швидкого приготування принаймні раз на день вже понад три десятиліття. Чоловік полюбив цю страву ще під час навчання на інженера в токійському університеті Гунма.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.