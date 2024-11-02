Медсестра 20 років харчувалася лише картоплею через рідкісну фобію: який у неї вигляд (фото)

Джоді Шоу розповіла, що з самого дитинства її раціон складався лише з кількох продуктів — сиру, хліба та чипсів. Однак з 10 років у її меню залишилися виключно картопляні страви.

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29-річна Джоді Шоу з Телфорда, Шропшир (Англія), розповіла, що протягом двох десятиліть харчувалася винятково картоплею через обмежувальний розлад прийому їжі, що уникає, (ARFID). Про це пише What's the Jam.

Із самого дитинства меню жінки включало лише кілька продуктів — сир, хліб і чипси. Однак після десятирічного віку її дієта звузилася до виключно картопляних страв: картоплі фрі, пюре, запеченої та смаженої картоплі.

"У мене завжди були проблеми з їжею, відколи мені виповнилося шість місяців. Я їм, щоб вижити", — каже Джоді.

Звичайна жінка замовляє картопляне пюре та картоплю фрі Фото: Jam Press

Через обмеження в раціоні вона відчуває дефіцит життєво важливих вітамінів і мінералів, таких як фолієва кислота, вітамін D і залізо, що призводить до хронічної втоми й погіршення здоров'я.

"Це виснажує мій організм, позначається на шкірі, імунній системі та спричиняє затуманення свідомості. Я турбуюся, що це вплине на серце і можливість завести дітей", — поділилася Джоді.

Британка також зазначила, що змушена приймати полівітаміни для поповнення дефіциту поживних речовин. Однак ARFID впливає не лише на здоров'я Джоді, а й на її соціальне життя. Вона зізнається, що відчуває незручність, замовляючи в ресторанах лише картопляні страви.

"Коли я вечеряю з друзями, вибираю пюре і картоплю фрі. Це складно, але друзі та мій партнер Ден підтримують мене", — сказала вона.

Жінку підтримують її рідні та партнер на ім'я Ден Фото: Jam Press

Джоді пояснює, що знадобилося 20 років, щоб отримати точний діагноз. У дитинстві лікарі недостатньо розуміли її стан і радили батькам залишати їжу на тарілці, поки вона не зголодніє.

"Батьки намагалися нагодувати мене хоч чимось, аби я їла", — згадує вона.

Сьогодні Джоді відкрито ділиться своєю історією, щоб підвищити обізнаність про ARFID

"Важливо не здаватися і продовжувати шукати допомогу. Це складно, але ваше здоров'я того варте", — додала британка.

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