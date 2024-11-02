Медсестра 20 лет питалась только картофелем из-за редкой фобии: как она выглядит (фото)

Джоди Шоу рассказала, что с самого детства ее рацион состоял всего из нескольких продуктов — сыра, хлеба и чипсов. Однако с 10 лет в ее меню остались исключительно картофельные блюда.

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29-летняя Джоди Шоу из Телфорда, Шропшир (Англия), рассказала, что в течение двух десятилетий питалась исключительно картофелем из-за избегающего ограничительного расстройства приема пищи (ARFID). Об этом пишет What's the Jam.

С самого детства меню женщины включало лишь несколько продуктов — сыр, хлеб и чипсы. Однако после десятилетнего возраста ее диета сузилась до исключительно картофельных блюд: картофеля фри, пюре, запеченного и жареного картофеля.

"У меня всегда были проблемы с едой, с тех пор как мне исполнилось шесть месяцев. Я ем, чтобы выжить", — говорит Джоди.

Обычное женщина заказывает картофельное пюре и картофель фри Фото: Jam Press

Из-за ограничений в рационе она испытывает дефицит жизненно важных витаминов и минералов, таких как фолиевая кислота, витамин D и железо, что приводит к хронической усталости и ухудшению здоровья.

"Это истощает мой организм, сказывается на коже, иммунной системе и вызывает затуманенность сознания. Я беспокоюсь, что это повлияет на сердце и возможность завести детей", — поделилась Джоди.

Британка также отметила, что вынуждена принимать поливитамины для восполнения дефицита питательных веществ. Однако ARFID влияет не только на здоровье Джоди, но и на ее социальную жизнь. Она признается, что испытывает неловкость, заказывая в ресторанах лишь картофельные блюда.

"Когда я ужинаю с друзьями, выбираю пюре и картофель фри. Это сложно, но друзья и мой партнер Дэн поддерживают меня", — сказала она.

Женщину поддерживают ее родные и партнер по имени Дэн Фото: Jam Press

Джоди объясняет, что потребовалось 20 лет, чтобы получить точный диагноз. В детстве врачи недостаточно понимали ее состояние и советовали родителям оставлять еду на тарелке, пока она не проголодается.

"Родители старались накормить меня хоть чем-то, лишь бы я ела", — вспоминает она.

Сегодня Джоди открыто делится своей историей, чтобы повысить осведомленность об ARFID

"Важно не сдаваться и продолжать искать помощь. Это сложно, но ваше здоровье того стоит", — добавила британка.

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