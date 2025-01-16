"Очень вкусно": женщина похудела на 36 килограммов благодаря простому рецепту

Латоя так и не могла отказаться от фастфуда, поэтому решила готовить его по здоровому, но "очень вкусному" рецепту дома.

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36-летняя Латоя Эджертон из города Эксетер, что в Великобритании, изменила привычные рецепты блюд из ресторанов быстрого питания и похудела за год на 36 килограммов. Об этом пишет издание Devon Live.

Женщина страдала из-за избыточной массы тела еще с детства: над ней издевались не только одноклассники в школе, но и родители могли выдать критический комментарий о ее внешности.

Новое тело

Устав от этого после начала пандемии, британка решила похудеть. Она не могла отказаться от фастфуда, поэтому решила готовить его по здоровому, но "очень вкусному" рецепту дома. Сама делала котлеты для бургеров из нежирного мяса и жарила их на антипригарном спрее вместо масла. Вместо хлеба использовала лаваш. Таким образом женщине удалось придумать альтернативу многим популярным блюдам.

Женщина начала питаться полезной пищей Фото: Devon Live

Так продолжалось до 2023 года, когда Эджертон сломала запястье и перестала готовить, перейдя на полуфабрикаты, в частности чипсы и обычный фастфуд из KFC, McDonald's и Nando's. В результате женщина снова поправилась до 127 килограммов.

Главное — мотивация

В конце концов, Латоя взяла себя в руки, написала себе мотивационное письмо и начала худеть, потому что наконец поняла, что только она управляет своей жизнью. Это помогло британке не только похудеть, но и стать счастливее.

Мотивационное письмо Латои Эджертон Фото: Devon Live

Напомним, ранее Фокус писал, что 29-летняя Джоди Шоу из Телфорда (Англия) рассказала, что в течение двух десятилетий питалась исключительно картофелем из-за ограничительного расстройства приема пищи.

Кроме того, 65-летний Сокусекисай Ояма из Японии ест лапшу быстрого приготовления по крайней мере раз в день уже более трех десятилетий. Мужчина полюбил это блюдо еще во время учебы на инженера в токийском университете Гунма.

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