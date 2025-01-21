Кофе действительно снижает риск развития деменции, но есть подвох: как его следует пить

Исследователи подтвердили, что кофе действительно положительно влияет на организм человека, однако лишь в том случае, если употреблять его правильно.

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Множество исследований, проведенных учеными показывают, что употребление кофе может быть полезно для нашего организма. Ранее ученые обнаружили, что этот напиток может защитить и укрепить наше сердце. В новом исследовании ученые пришли к выводу, что пожилые люди, регулярно употребляющие кофе, имеют более низкий риск развития деменции. Однако есть подвох, пишет Science Alert.

Связь между кофе и риском развития деменции была обнаружена в ходе изучения медицинских карт 204 847 человек в Великобритании в возрасте от 40 до 69 лет на начало анализа. Записи включали как привычки потребления кофе, так и диагностику случаев деменции в среднем за девять лет.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале "Американском журнале клинического питания" и свидетельствуют о том, что более высокое потребление кофе с кофеином, особенно несладкого, связанно со снижением риска болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также связанной с ними деменции. Авторы исследования также отмечают, что этой связи не наблюдалось для подслащенного кофе, независимо от того, был ли использован сахар или искусственный подсластитель.

Авторы исследования разделили реципиентов на пять групп в зависимости от потребления кофе:

0–1 чашку в день;

1–2 чашки в день;

2–3 чашки в день;

более 3 чашек в день.

Ученые отмечают, что именно в последней группе была обнаружена наибольшая статистическая значимость. Однако в целом, по мнению авторов исследования, те, кто употреблял кофе, в сравнении с теми, кто не употреблял его демонстрировали на 34% меньший риск развития болезни Альцгеймера и связанных с ним заболеваний; на 37% ниже риск болезни Паркинсона; на 47% менее склонны к смерти от нейродегенеративного заболевания.

Авторы исследования также отмечают, что для получения эффекта необходимо соблюдать одно простое правило — кофе не должен быть подслащен. Исследователи полагают, что определенные свойства кофеина, вероятно, могут защитить мозг человека от слабоумия. Они также предположили, что сахар и искусственные подсластители, вероятно, могут мешать полезным свойствам кофеина. Однако чтобы это доказать, потребуются дополнительные исследования.

Отметим, что данные нового исследования недостаточно полны, а потому ученым сложно показать прямую причинно-следственную связь. Авторы анализа также не берутся утверждать, что употребление кофе может предотвратить развитие деменции. Также неясно изменяют ли ранние стадии деменции употребление кофе людьми или есть третий неизвестный фактор, влияющий как на потребление кофе, так и на риск деменции.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, когда пить кофе полезнее всего.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.