Слова, помогающие есть меньше: ученые узнали эффект маркировки продуктов на их потребление

На этикетках многих продуктах порой содержится важнейшая информация, которой пользуются покупатели при их выборе. Однако недавно ученые выяснили, что она также может помогать нам потреблять меньше калорий при определенных условиях.

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Недавний систематический обзор дал ученым представление о потенциальном влиянии маркировки калорийности на выбор и потребление продуктов питания и напитков. Результаты исследования свидетельствуют о том, что маркировка при широком внедрении может привести к умеренному снижению потребления калорий и покупательского поведения. Однако, хотя еда продемонстрировала положительные тенденции, алкоголь оказался не так прост в изучении, пишет News Medical.

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В новом обзоре, опубликованном в Cochrane Database of Systematic Reviews и проведенном при участии Гарета Холландса, главного научного сотрудника отдела синтеза доказательств и поведенческих наук Университетского колледжа Лондона, подчеркивается необходимость проведения дополнительных работ для полного понимания долгосрочного воздействия маркировки, особенно на алкогольные напитки, данные по которым остаются скудными. В нем рассматривались растущие глобальные проблемы здравоохранения, связанные с неправильным питанием, которое является основной причиной ожирения и неинфекционных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет и рак.

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Эти заболевания ежегодно приводят к миллионам смертей, особенно среди неблагополучных слоев населения, и ложатся тяжелым бременем на системы здравоохранения. Хотя многие люди выражают желание придерживаться более здоровых привычек питания, внешние факторы окружающей среды часто препятствуют их усилиям. Маркировка калорий, включающая обязательную информацию о питании на упаковках продуктов и в меню, была предложена в качестве одного из инструментов для поощрения более здорового выбора в питании. Хотя она становится все более распространенной, маркировка алкоголя остается редкой, несмотря на растущую пропаганду о ее важности.

Для оценки эффективности маркировки калорийности в обзоре было проанализировано 25 исследований, включая 18 рандомизированных контролируемых испытаний (РКИ), с участием от детей до взрослых. Эти исследования в основном были посвящены изучению влияния четко видимой информации о калориях на продуктах питания и безалкогольных напитках. Результаты показали, что маркировка калорийности незначительно снижает количество выбираемых и потребляемых калорий.

Данные с высокой степенью достоверности, полученные в ходе 16 рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) с участием почти 10 000 человек, показали, что маркировка калорийности привела к снижению потребления продуктов питания и безалкогольных напитков в среднем на 11 ккал за один прием пищи. Шесть нерандомизированных исследований, проведенных в основном в США, сообщили о сокращении от 14 до 73 ккал на операцию, и аналогичные результаты были получены в Великобритании.

В отношении потребления продуктов питания было выявлено среднее снижение на 35 ккал за один прием пищи (около 5,9%), хотя качество доказательств было ниже из-за ограниченности исследований и их краткосрочности. Влияние маркировки калорийности оказалось одинаковым в реальных условиях, таких как рестораны, кафетерии и супермаркеты, хотя лабораторные исследования и участники с более высоким социально-экономическим статусом показали несколько больший эффект.

При этом исследования не выявили значительного влияния маркировки на выбор алкогольных напитков, а степень достоверности доказательств ее эффективности на него была оценена как очень низкая. Кроме того, не было выявлено исследований, в которых изучалось влияние маркировки калорий на фактическое потребление алкоголя. В итоговом обзоре был сделан вывод, что она связана со скромным, но потенциально значимым сокращением выбора и потребления калорий.

В частности, маркировка калорийности привела к сокращению количества выбранных калорий на 1,8% и потребленных калорий на 5,9%. Однако эффективность вмешательства варьируется в зависимости от условий и демографических характеристик участников, а данные о его влиянии в районах с высоким уровнем депривации ограничены.

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