Почему в самолетах просят спрятать телефоны: причина вовсе не в авионике
Эксперт рассказал, к чему может привести несоблюдение этого правила.
Отправляясь в отпуск на самолете, скорее всего, сразу после посадки можно услышать просьбу о переводе телефона в режим полета до конца путешествия. Ехргеѕѕ со ссылкой на генерального директора компании по аренде частных самолетов Колина Джонса объясняет причину.
"Если вы когда-то летали коммерческим рейсом и прямо перед взлетом самолета вам сказали перевести телефон в режим полета, это на самом деле не имеет никакого отношения к авионике в кабине экипажа", — отметил специалист.
Эта причина заставляет людей убирать телефон. Поэтому если во время отлета возникнут проблемы и придется затормозить, прибор не вылетит из рук и никого не ударит. По словам Колина Джонса, то же самое касается отключений розеток и уборки ноутбуков.
"Это на самом деле не имеет никакого отношения к авионике в кабине. Это просто для того, чтобы в случае, если вам придется очень быстро эвакуироваться, люди ничего не потянули и не споткнулись", — добавил директор.
Напомним, ранее эксперты рассказывали, почему не стоит путешествовать с черным чемоданом. Это может испортить отдых и настроение, а также привести к проблемам.
Добавим, что специалист делилась самыми ужасными секретами круизных лайнеров. Также она рассказывала, каким образом пассажиры имеют возможность сэкономить деньги на борту круизного лайнера.