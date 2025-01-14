От тюрьмы до морга: работница рассказала о самых ужасных секретах круизных лайнеров

Женщина также рассказала, каким образом пассажиры имеют возможность сэкономить деньги на борту круизного лайнера.

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Круизы — это отличный вариант путешествия. Они дают возможность не только отдохнуть, но и сходить в кинотеатр, посетить бассейн и поразвлечься. Однако такой вид туризма скрывает некоторые нюансы, и Ехргеѕѕ со ссылкой на работницу круизного лайнера рассказывает о них.

Женщина отметила, что большинство людей представления не имеют о "темной стороне жизни на борту". Она добавила, что это очень тяжелая работа, где роскошью считается шесть часов сна.

Работница рассказала, что на борту каждого лайнера есть морг. Количество тел, которые он может вместить, зависит от размера судна, но в среднем это от двух до десяти мест.

"На каждом круизном лайнере есть морг. Учитывая, что 72% пассажиров старше 60 лет, это имеет смысл... но когда я узнаю, что в среднем каждую неделю на круизах умирают три человека, это просто поражает меня", — добавила она.

Морг круизного лайнера обычно представляет собой холодильную камеру из нержавеющей стали, где тела могут безопасно храниться. В случае смерти человека тело хранится в морге до тех пор, пока его не выгрузят в следующем крупном порту или порту отправления.

Также на борту каждого круизного лайнера есть тюрьма или же "камера для содержания под стражей". По словам женщины, пассажиры, которые участвуют в драках во время вечеринок, проводят остаток круиза в комнате без окон. Когда лайнер причаливает в гавань, таких лиц передают властям.

Работница судна добавила, что остатки еды со шведского стола на борту съедаются экипажем — ее обрабатывают перед употреблением. Особая радость для женщины — это возможность доставки на борт посылок, ведь часто она уставшая от работы. Пассажиры также могут не покупать воду на лайнере — ее можно получить бесплатно в буфетах или спортзале. Для этого просто нужно взять с собой бутылку воды и наполнять ее.

Напомним, ранее работник круизного лайнера рассказал об особом правиле, которого должны придерживаться все. Дело в том, что некоторые вещи запрещены на борту судна.

Ранее специалист рассказывал, что случается, когда пассажир умирает на борту лайнера. Для такого случая у работников есть план.