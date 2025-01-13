Путешествие в эту страну не ударит по карману: в чем секрет (фото)

В одной крошечной стране нулевая рождаемость, однако проживает там 499 человек. Все достопримечательности Ватикана можно осмотреть за один день.

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При выборе места для отдыха или туризма важное значение имеют средства, ведь хочется отдохнуть без больших затрат. Ехргеѕѕ рассказывает об одной европейской стране, путешествие по которой обойдется недорого — осмотреть ее можно за один день. Эта крошечная страна — Ватикан, самая маленькая в Европе не только по размерам, но и по численности.

Ватикан расположен в Риме. В нем есть резиденция Папы Римского, территория Святейшего Престола и центрального органа Католической церкви. Сейчас в нем проживает небольшое количество населения — всего 499 человек.

Это популярное место среди путешественников, желающих изучить историю региона или отправиться в духовное путешествие. Однако лучше всего посетить Ватикан в межсезонье — до апреля здесь можно почти не встретить очередей.

В стране есть ряд мест, которые обязательно нужно посетить. Одним из известных памятников культуры является собор Святого Петра. Также стоит увидеть знаменитую скульптуру Микеланджело "Пьета" — многие считают ее самой трогательной скульптурой.

Скульптура Микеланджело "Пьета"

Во время путешествия стоит осмотреть католический собор Святого Петра. Это не только самое большое сооружение Ватикана, но и самая величественная христианская церковь в мире.

Также следует посетить Сикстинскую капеллу — одно из самых монументальных произведений итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти.

Также не стоит обходить Ватиканский некрополь — древнее захоронение, расположенное под собором Святого Петра в Ватикане. Это археологическое место имеет огромное историческое и религиозное значение.

Прогулку можно завершить посещением Ватиканских садов. Они покрывают более половины общей территории страны.

Журналисты добавляют, что это единственная страна в мире с нулевым уровнем рождаемости, то есть в Ватикане вообще никто не рождается. Гражданство предоставляется лицам, которые имеют работу в городе-государстве или приглашены Папой Римским.

В путешествие по Ватикану не стоит брать черный чемодан. Таким образом можно испортить себе отпуск.

Добавим, что один американский путешественник и популярный блогер посетил все страны мира. Он назвал худший город на планете.