Мандрівка в цю країну не вдарить по кишені: в чому секрет (фото)

В одній крихітній країні нульова народжуваність, однак проживає там 499 осіб. Всі пам'ятки Ватикану можна оглянути за один день.

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При виборі місця для відпочинку або туризму важливе значення мають кошти, адже хочеться відпочити без великих затрат. Еxpress розповідає про одну європейську країну, подорож якою обійдеться недорого — оглянути її можна за один день. Ця крихітна країна — Ватикан, найменша в Європі не лише за розмірами, але й за чисельністю.

Ватикан розташований у Римі. У ньому є резиденція Папи Римського, територія Святійшого Престолу та центрального органу Католицької церкви. Нині в ньому проживає невелика кількість населення — лише 499 осіб.

Це популярне місце серед мандрівників, які бажають вивчити історію регіону або вирушити у духовну подорож. Однак найкраще відвідати Ватикан в міжсезоння — до квітня тут можна майже не зустріти черг.

У країні є низка місць, які обов'язково потрібно відвідати. Однією з відомих пам'яток культури є собор Святого Петра. Також варто побачити знамениту скульптуру Мікеланджело "П'єта" — багато хто вважає її найзворушливішою скульптурою.

Скульптура Мікеланджело "П'єта"

Під час подорожі варто оглянути католицький собор Святого Петра. Це не тільки найбільша споруда Ватикану, а й найвеличніша християнська церква у світі.

Також слід відвідати Сикстинську капелу — один із наймонументальніших творів італійського скульптора і художника Мікеланджело Буонарроті.

Також не варто оминати Ватиканський некрополь — стародавнє поховання, розташоване під собором Святого Петра у Ватикані. Це археологічне місце має величезне історичне та релігійне значення.

Прогулянку можна завершити відвідинами Ватиканських садів. Вони покривають понад половину загальної території країни.

Журналісти додають, що це єдина країна у світі з нульовим рівнем народжуваності, тобто у Ватикані взагалі ніхто не народжується. Громадянство надається особам, які мають роботу у місті-державі або запрошені Папою Римським.

В подорож Ватиканом не варто брати чорну валізу. Таким чином можна зіпсувати собі відпустку.

Додамо, що один американський мандрівник і популярний блогер відвідав всі країни світу. Він назвав найгірше місто на планеті.