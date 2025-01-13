Не варто подорожувати з чорною валізою, якщо не хочете зіпсувати відпустку: в чому причина

Фахівці зазначають, що в подорож не варто обирати один тип сумок, адже надалі це може обернутись великими проблемами.

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При плануванні подорожі за кордон важлива кожна деталь, зокрема й валіза. До її вибору варто відноситись серйозно, щоб уникнути проблем під час перельоту. Express з посиланням на експерта з подорожей Джонні Джет розповідає про один тип валіз, яку не варто обирати для майбутньої поїздки.

"Найпоширенішим типом валізи у світі" є "жорстка" чорна валіза на коліщатках. Це означає, що вона найчастіше губиться, таку сумку найважче знайти або ідентифікувати.

Саме тому туристам радять обирати кольорові валізи. Цей лайфхак навіть може допомогти уникнути затримок в аеропортах, адже ідентифікація чорних сумок може зайняти багато часу.

"Незалежно від того, де ви купуєте свій багаж, просто переконайтеся, що це не чорна тверда валіза, якщо ви хочете, щоб ваш багаж було легко ідентифікувати", — розповів виданню представник одного з аеропортів.

Однак який би колір валізи туристи не обирали, найкращий вид сумки — це валіза з твердим корпусом та чотирма колесами. Річ в тім, що жорсткий корпус захистить багаж від падінь та кидків. За допомогою коліс можна закотити багаж у спеціальне відділення, а не кидати його — це забезпечить цілісність речей.

Фахівці також радять прикріпити до сумки бирку з ім'ям та адресою. Таким чином можна мінімізувати втрату багажу в аеропорту.

Нагадаємо, нещодавно шкільний учитель музики з США проплив понад 3 000 миль через Тихий океан на невеликому 27-футовому вітрильному човні. Його історія швидко стала вірусною.

Додамо, нещодавно одинока жінка поїхала відпочивати в Португалію. З подорожі вона повернулась з чоловіком і двома дітьми.