Одинока жінка поїхала відпочивати в Португалію, а повернулась з чоловіком і двома дітьми

Дженна Карр розповіла журналістам про свою неймовірну подорож і про те, чому варто ризикувати.

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Відпочиваючи в Португалії, одинока Дженна Карр зайшла в застосунок для знайомств Tinder і отримала значно більше, аніж очікувала. Вона шукала веселу компанію на вечір, а натомість знайшла кохання всього життя. Тепер вона має чоловіка та двоє дітей, з якими подорожує світом.

Нещодавно Дженна опублікувала відео в Instagram, показавши один день зі свого життя. Відтоді ролик став вірусним, зібравши понад 8 тисяч вподобайок та багато інших реакцій.

Знайшла кохання

"POV: Ти знайомишся з місцевим хлопцем на Tinder під час відпустки в Португалії. Далі у вас починаються стосунки на відстані. Всі кажуть, що з цього нічого не вийде. Тепер він тато", — написала Карр у текстовій заставці.

Карр трохи детальніше розповіла журналістам видання Newsweek про свою неймовірну подорож і про те, чому варто ризикувати.

"Він був симпатичним хлопцем, інженером, любив подорожувати й здавався дуже спокійним, коли ми розмовляли. Одного разу зізнався, що захоплюється моїм авантюризмом, оскільки я багато подорожую сама", — ділиться жінка.

Дженна Карр з родиною Фото: The Travel Mum | Cheap Family Travel

Карр тоді навчалася на медичному факультеті в Англії, а її новий партнер працював інженером у Португалії, а це означало, що вони могли зустрічатися лише раз на місяць.

Наважилась ризикнути

"Усі казали, що це марна трата часу, бо нічого не вийде — він ніколи не переїде до Англії, а медицина Португалії не надто приваблива для працевлаштування, щоб переїжджати туди", — додає Дженна.

Проте пара була налаштована рішуче.

"Думаю, що ми обоє з самого початку знали, що між нами щось особливе. Переписувались щодня у WhatsApp. Відеодзвінки вночі. Говорили про те, як житимемо разом. Це стало найважливішим для нас обох, навіть важливішим за роботу та кар'єру", — каже вона.

Під час спільної подорожі на Балі та Філіппіни Карр завагітніла, тож пара почала будувати плани щодо сімейного життя та придбання власного будинку. Зараз вони подорожують Мальдівами — це одна з багатьох їхніх подорожей.

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