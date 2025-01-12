Одинокая женщина поехала отдыхать в Португалию, а вернулась с мужем и двумя детьми

Дженна Карр рассказала журналистам о своем невероятном путешествии и о том, почему стоит рисковать.

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Отдыхая в Португалии, одинокая Дженна Карр зашла в приложение для знакомств Tinder и получила гораздо больше, чем ожидала. Она искала веселую компанию на вечер, а взамен нашла любовь всей жизни. Теперь она имеет мужа и двое детей, с которыми путешествует по миру.

Недавно Дженна опубликовала видео в Instagram, показав один день из своей жизни. С тех пор ролик стал вирусным, собрав более 8 тысяч лайков и много других реакций.

Она нашла любовь

"POV: Ты знакомишься с местным парнем на Tinder во время отпуска в Португалии. Дальше у вас начинаются отношения на расстоянии. Все говорят, что из этого ничего не выйдет. Теперь он папа", — написала Карр в текстовой заставке.

Карр немного подробнее рассказала журналистам издания Newsweek о своем невероятном путешествии и о том, почему стоит рисковать.

"Он был симпатичным парнем, инженером, любил путешествовать и казался очень спокойным, когда мы разговаривали. Однажды признался, что восхищается моим авантюризмом, поскольку я много путешествую сама", — делится женщина.

Дженна Карр с семьей Фото: The Travel Mum | Cheap Family Travel

Карр тогда училась на медицинском факультете в Англии, а ее новый партнер работал инженером в Португалии, а это означало, что они могли встречаться только раз в месяц.

Решилась рискнуть

"Все говорили, что это пустая трата времени, потому что ничего не получится — он никогда не переедет в Англию, а медицина Португалии не слишком привлекательна для трудоустройства, чтобы переезжать туда", — добавляет Дженна.

Однако пара была настроена решительно.

"Думаю, что мы оба с самого начала знали, что между нами что-то особенное. Переписывались ежедневно в WhatsApp. Видеозвонки ночью. Говорили о том, как будем жить вместе. Это стало самым важным для нас обоих, даже важнее работы и карьеры", — говорит она.

Во время совместного путешествия на Бали и Филиппины Карр забеременела, поэтому пара начала строить планы относительно семейной жизни и приобретения собственного дома. Сейчас они путешествуют по Мальдивам — это одно из многих их путешествий.

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