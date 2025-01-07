"Мене ніхто не почує": божевільна подорож учителя через Тихий океан стала сенсацією

Люк розповів про свою ризиковану подорож. Чоловік проплив понад 3 000 миль через Тихий океан на маленькому вітрильному човні. Його крик у порожнечу та роздуми про природу самотності стали вірусними в соцмережах.

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Шкільний учитель музики з Сіетла (США), відомий як Люк, викликав бурю обговорень у соціальних мережах, розповівши про своє сміливе місячне плавання через Тихий океан на невеликому 27-футовому вітрильному човні. Його історія, опублікована в TikTok на акаунті @sailingsongbird, швидко стала вірусною.

Люк перетнув понад 3 000 миль по воді, вирушивши в дорогу з Тонга до Нової Зеландії. В одному зі своїх найпопулярніших відео він ділиться досвідом 10-го дня подорожі, коли втратив вітер і опинився в повній тиші за 180 миль від найближчого узбережжя.

"Я перебуваю в місці, де, якщо закричати, ніхто, крім риб, не почує. Це унікальне відчуття — знати, що ти абсолютно один", — каже Люк в одному з роликів, стоячи на носі човна.

Щоб зняти напругу і відчути свободу, він кричить у порожнечу і просить про допомогу, але його ніхто не чує. Глядачі відзначили, що подібний досвід водночас лякає і надихає.

"Я б викрикнула всі свої секрети й прокляла тих, хто зробив мені погано", — написала одна з коментаторів.

Інші запропонували танцювати та співати на весь голос або ставили запитання про те, як Люк справляється з величчю і глибиною океану.

Попри уявну легкість і романтику подорожі, багато хто висловив тривогу за безпеку Люка. Сам чоловік зізнався, що такі моменти абсолютної самотності допомагають йому краще зрозуміти себе і відчути зв'язок із природою.

"Іноді я думаю, а чи не взяти дошку для паддлбордингу і не спробувати щось нове?" — ділиться він в одному з роликів.

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