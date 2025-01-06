Люди шукають "примарний супермаркет" поруч із селом, але опиняються посеред поля

Хтось додав на карту фейковий супермаркет, що призвело до безперервного потоку розгублених відвідувачів. Покупці і навіть постачальники слідували вказівкам навігаторів, але замість магазину опинялися на трав'янистому полі.

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Тихе валлійське село Сіффілліог у графстві Денбігшир опинилося в центрі курйозної історії. Покупці, введені в оману інтернет-жартом, масово вирушають у село в пошуках неіснуючого супермаркету Aldi, який з'явився на Google Maps. Про це пише Oddity Central.

Інструмент "Додати відсутнє місце" в Google Maps, покликаний допомагати користувачам, став джерелом проблем для місцевих жителів. Хтось додав на карту фейковий супермаркет, нібито розташований у Сіффілліозі, що призвело до безперервного потоку розгублених відвідувачів, які шукають магазин. Покупці й навіть постачальники слідували вказівкам навігаторів, але замість Aldi опинялися на трав'янистому полі.

Проблема загострилася, коли молочна цистерна застрягла на вузькій дорозі села, намагаючись доставити товар у неіснуючий магазин. Місцеві жителі розповіли, що до них регулярно приїжджають фургони з продуктами, водії яких не можуть знайти "завантажувальний док", і навіть доставщики хліба, впевнені, що їх найняли для доставки товару.

"Люди стукають у двері, запитують, де Aldi, а фургони блукають селом. Один хлопець навіть привіз піддон хліба, думаючи, що його чекають", — ділиться мешканка села.

Ілюстративне фото Фото: Unsplash

Історія з "примарним Aldi" викликала хвилю мемів в інтернеті. У соціальних мережах поширюються фотографії туристів із кошиками, які розчаровано стоять біля таблички: "Ласкаво просимо в Сіффілліог. Тут немає Aldi. Спробуйте з'їздити в Денбі". Деякі "шукачі скарбів" навіть жартують, ніби розкопки на полі приведуть їх до скарбів супермаркету.

Однак для місцевих жителів це стало серйозною проблемою.

"Щодня до нас приїжджають десятки людей, багато з них виглядають розгубленими, коли не знаходять магазин. Спочатку це було кумедно, але коли на дорозі застряє фура з молоком, починаєш сумніватися в розсудливості світу", — каже фермер Дафідд Г'юз.

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