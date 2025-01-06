Люди ищут "призрачный супермаркет" рядом с деревней, но оказываются посреди поля

Кто-то добавил на карту фейковый супермаркет, что привело к непрерывному потоку растерянных посетителей. Покупатели и даже поставщики следовали указаниям навигаторов, но вместо магазина оказывались на травянистом поле.

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Тихая валлийская деревня Сиффиллиог в графстве Денбигшир оказалась в центре курьезной истории. Покупатели, введенные в заблуждение интернет-шуткой, массово отправляются в деревню в поисках несуществующего супермаркета Aldi, который появился на Google Maps. Об этом пишет Oddity Central.

Инструмент "Добавить отсутствующее место" в Google Maps, призванный помогать пользователям, стал источником проблем для местных жителей. Кто-то добавил на карту фейковый супермаркет, якобы расположенный в Сиффиллиоге, что привело к непрерывному потоку растерянных посетителей, ищущих магазин. Покупатели и даже поставщики следовали указаниям навигаторов, но вместо Aldi оказывались на травянистом поле.

Проблема обострилась, когда молочная цистерна застряла на узкой дороге деревни, пытаясь доставить товар в несуществующий магазин. Местные жители рассказали, что к ним регулярно приезжают фургоны с продуктами, водители которых не могут найти "загрузочный док", и даже доставщики хлеба, уверенные, что их наняли для доставки товара.

"Люди стучат в двери, спрашивают, где Aldi, а фургоны блуждают по деревне. Один парень даже привез поддон хлеба, думая, что его ждут", — делится жительница деревни.

Иллюстративное фото Фото: Unsplash

История с "призрачным Aldi" вызвала волну мемов в интернете. В социальных сетях распространяются фотографии туристов с корзинами, разочарованно стоящих у таблички: "Добро пожаловать в Сиффиллиог. Здесь нет Aldi. Попробуйте съездить в Денби". Некоторые "кладоискатели" даже шутят, будто раскопки на поле приведут их к сокровищам супермаркета.

Однако для местных жителей это стало серьезной проблемой.

"Каждый день к нам приезжают десятки людей, многие из них выглядят растерянными, когда не находят магазин. Сначала это было забавно, но когда на дороге застревает фура с молоком, начинаешь сомневаться в здравомыслии мира", — говорит фермер Дафидд Хьюз.

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