50 лет проблем: пенсионер может сесть тюрьму из-за стены, которую он построил на своей земле

После 6 лет судебных баталий 88-летний фермер Роб Найт заявил, что лучше сядет в тюрьму, чем заплатит штраф за разрушение "исторической" стены, построенной им самим.

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Роб Найт, 88-летний фермер из Сомерсета (Англия), оказался в центре скандала, грозящего ему тюремным заключением. Причина — отказ восстановить и оплатить штраф за разрушенную часть стены, которую он построил на своем участке еще в 1973 году. Об этом пишет Daily Star.

Фермер демонтировал часть бетонной конструкции в 2017 году, чтобы обеспечить доступ к своей земле, но местный совет назвал стену "исторической" и потребовал получить разрешение на ее изменение. С тех пор Найт столкнулся с длительным судебным процессом, который длится уже шесть лет.

"Я переживаю настоящий кошмар. Неважно, что мы говорим — нас никто не слушает. Единственный способ защитить себя — это быть готовым сесть в тюрьму", — заявил фермер.

Найт пропустил срок подачи апелляции и получил штрафы на сумму 3 000 фунтов стерлингов, которые он не в состоянии оплатить. В октябре 2024 года судья предупредил его о возможности тюремного срока до 45 дней, если штраф не будет выплачен, а стена не восстановлена.

Местный совет назвал стену "исторической" и потребовал получить разрешение на ее изменение Фото: SWNS

Роб Найт, у которого есть поддержка семьи, настаивает, что предпочтет тюремное заключение, чем подчинение решению совета.

"Мы разобрали часть стены, чтобы обеспечить доступ тракторам. Это было наше законное право", — поясняет он.

Совет Сомерсета, со своей стороны, утверждает, что их действия законны, и расследование продолжается. Но для Найта дело приобрело личный характер.

"Это чертовски неприятно. Мы устали бороться. Но я не собираюсь сдаваться", — заявил он.

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