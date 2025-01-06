50 років проблем: пенсіонер може сісти до в'язниці через стіну, яку він побудував на своїй землі

Після 6 років судових баталій 88-річний фермер Роб Найт заявив, що краще сяде до в'язниці, ніж заплатить штраф за руйнування "історичної" стіни, побудованої ним самим.

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Роб Найт, 88-річний фермер із Сомерсета (Англія), опинився в центрі скандалу, що загрожує йому тюремним ув'язненням. Причина — відмова відновити й сплатити штраф за зруйновану частину стіни, яку він побудував на своїй ділянці ще 1973 року. Про це пише Daily Star.

Фермер демонтував частину бетонної конструкції 2017 року, щоб забезпечити доступ до своєї землі, але місцева рада назвала стіну "історичною" і зажадала отримати дозвіл на її зміну. Відтоді Найт зіткнувся з тривалим судовим процесом, який триває вже шість років.

"Я переживаю справжній кошмар. Неважливо, що ми говоримо — нас ніхто не слухає. Єдиний спосіб захистити себе — це бути готовим сісти у в'язницю", — заявив фермер.

Найт пропустив термін подачі апеляції й отримав штрафи на суму 3 000 фунтів стерлінгів, які він не в змозі сплатити. У жовтні 2024 року суддя попередив його про можливість тюремного терміну до 45 днів, якщо штраф не буде сплачено, а стіну не буде відновлено.

Місцева рада назвала стіну "історичною" і зажадала отримати дозвіл на її зміну Фото: SWNS

Роб Найт, у якого є підтримка сім'ї, наполягає, що віддасть перевагу тюремному ув'язненню, а не підпорядкуванню рішенню ради.

"Ми розібрали частину стіни, щоб забезпечити доступ тракторам. Це було наше законне право", — пояснює він.

Рада Сомерсета, зі свого боку, стверджує, що їхні дії законні, і розслідування триває. Але для Найта справа набула особистого характеру.

"Це до біса неприємно. Ми втомилися боротися. Але я не збираюся здаватися", — заявив він.

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