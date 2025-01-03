Женщина превратила военный склад времен Второй мировой в "дом мечты": названа цена (фото)

Жаклин Урик из штата Вирджиния выбрала нестандартное жилье. Она купила старый склад времен Второй мировой войны и превратила его в уютный дом, идеально подходящий для минималистичного образа жизни.

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Жительница США Жаклин Урик рассказала, как превратила старое военное складское помещение в уютное жилье. Об этом пишет New York Post.

Женщина живет в городе Стертевант, штат Вирджиния, в необычном доме площадью всего 50 квадратных метров. Вместе с ней обитает ее собака Спайс. Дом, изначально построенный как склад времен Второй мировой войны, был переоборудован в жилье. Такие здания, известные как хижины Квонсет, стали редкостью: лишь немногие из них сохранились и были адаптированы для жизни.

Когда Урик впервые увидела двухкомнатное жилье с одной ванной комнатой, его состояние оставляло желать лучшего. Дом стоял на рынке долгое время, был заброшен и нуждался в капитальном ремонте. Но цена в $35 000 заставила ее задуматься.

"Мой отец был категорически против, чтобы я его покупала. Но я все равно возвращалась к этому дому. Для меня, человека, который часто путешествует, небольшой дом показался логичным выбором. Мне не нужно много места", — признается Урик.

Жаклин Урик и собака по кличке Спайс Фото: New York Post

В марте 2023 года Жаклин решилась на покупку и переехала в дом. Преимущества жизни в компактном жилье, по ее словам, очевидны: минимальные расходы на уборку, обслуживание и коммунальные услуги. Однако были и сложности. Из-за изогнутых стен не удалось разместить все имущество, а развлекать гостей стало практически невозможно.

Новая кухня Фото: New York Post Рабочее место Фото: New York Post

Первоначальная покупка обошлась Урик всего в $35 000, но ремонт дома превысил эту сумму почти в три раза. Она вложила около $110 000, включая:

Фундаментные работы – $35 000

Наружная отделка – $25 000

Сантехника – $13 000

Электричество – $13 000

Кухонные шкафы и столешницы – $20 000

Полный процесс восстановления занял полтора года. Сейчас дом оценивается в 150 000–180 000 долларов, что делает вложения Жаклин оправданными.

"Теперь я вижу, что это было правильное решение. Дом стал моим уютным убежищем, а небольшой размер учит жить более осознанно", — подытожила Жаклин.

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