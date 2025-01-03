Жінка перетворила військовий склад часів Другої світової на "будинок мрії": названо ціну (фото)

Жаклін Урік зі штату Вірджинія вибрала нестандартне житло. Вона купила старий склад часів Другої світової війни і перетворила його на затишний будинок, що ідеально підходить для мінімалістичного способу життя.

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Мешканка США Жаклін Урік розповіла, як перетворила старе військове складське приміщення на затишне житло. Про це пише New York Post.

Жінка живе в місті Стертевант, штат Вірджинія, в незвичайному будинку площею всього 50 квадратних метрів. Разом з нею мешкає її собака Спайс. Будинок, спочатку побудований як склад часів Другої світової війни, був переобладнаний на житло. Такі будівлі, відомі як хатини Квонсет, стали рідкістю: лише деякі з них збереглися і були адаптовані для життя.

Коли Урік уперше побачила двокімнатне житло з однією ванною кімнатою, його стан залишав бажати кращого. Будинок стояв на ринку довгий час, був занедбаний і потребував капітального ремонту. Але ціна в $35 000 змусила її задуматися.

"Мій батько був категорично проти, щоб я його купувала. Але я все одно поверталася до цього будинку. Для мене, людини, яка часто подорожує, невеликий будинок видався логічним вибором. Мені не потрібно багато місця", — зізнається Урік.

Жаклін Урік і собака на прізвисько Спайс Фото: New York Post

У березні 2023 року Жаклін зважилася на купівлю і переїхала в будинок. Переваги життя в компактному житлі, за її словами, очевидні: мінімальні витрати на прибирання, обслуговування та комунальні послуги. Однак були й складнощі. Через вигнуті стіни не вдалося розмістити все майно, а розважати гостей стало практично неможливо.

Нова кухня Фото: New York Post Робоче місце Фото: New York Post

Початкова купівля обійшлася Урік всього в $35 000, але ремонт будинку перевищив цю суму майже втричі. Вона вклала близько $110 000, включно з:

Фундаментні роботи — $35 000

Зовнішнє оздоблення — $25 000

Сантехніка — $13 000

Електрика — $13 000

Кухонні шафи та стільниці — $20 000

Повний процес відновлення зайняв півтора року. Зараз будинок оцінюють у 150 000-180 000 доларів, що робить вкладення Жаклін виправданими.

"Тепер я бачу, що це було правильне рішення. Будинок став моїм затишним притулком, а невеликий розмір вчить жити більш усвідомлено", — підсумувала Жаклін.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила ціле село за ціною одного будинку і шукає нових жителів. Маайке Геуртс і Тібор Страуш заплатили за занедбаний населений пункт 350 тисяч євро і вже працюють над тим, щоб перетворити його на екологічно стійку і квітучу спільноту.

Також стало відомо, що жінка пояснила, чому живе на віддаленому острові, про який багато хто не чув. Крихітний шматочок суші, відомий як "Теля Мен", став її домівкою на 9 місяців, попри суворі умови, що включають можливість приймати душ лише раз на тиждень.