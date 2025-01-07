"Меня никто не услышит": безумное путешествие учителя через Тихий океан стало сенсацией

Люк рассказал о своем рискованном путешествии. Мужчина проплыл более 3 000 миль через Тихий океан на маленькой парусной лодке. Его крик в пустоту и размышления о природе одиночества стали вирусными в соцсетях.

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Школьный учитель музыки из Сиэтла (США), известный как Люк, вызвал бурю обсуждений в социальных сетях, рассказав о своем смелом месячном плавании через Тихий океан на небольшой 27-футовой парусной лодке. Его история, опубликованная в TikTok на аккаунте @sailingsongbird, быстро стала вирусной.

Люк пересек более 3 000 миль по воде, отправившись в путь из Тонга в Новую Зеландию. В одном из своих самых популярных видео он делится опытом 10-го дня путешествия, когда потерял ветер и оказался в полной тишине в 180 милях от ближайшего побережья.

"Я нахожусь в месте, где, если закричать, никто, кроме рыб, не услышит. Это уникальное чувство – знать, что ты совершенно один", – говорит Люк в одном из роликов, стоя на носу лодки.

Чтобы снять напряжение и почувствовать свободу, он кричит в пустоту и просит о помощи, но его никто не слышит. Зрители отметили, что подобный опыт одновременно страшит и вдохновляет.

"Я бы выкрикнула все свои секреты и прокляла тех, кто сделал мне плохо", – написала одна из комментаторов.

Другие предложили танцевать и петь во весь голос или задавали вопросы о том, как Люк справляется с величием и глубиной океана.

Несмотря на кажущуюся легкость и романтику путешествия, многие выразили тревогу за безопасность Люка. Сам мужчина признался, что такие моменты абсолютного одиночества помогают ему лучше понять себя и ощутить связь с природой.

"Иногда я думаю, а не взять ли доску для паддлбординга и не попробовать что-то новое?" – делится он в одном из роликов.

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