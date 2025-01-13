Не стоит путешествовать с черным чемоданом, если не хотите испортить отпуск: в чем причина

Специалисты отмечают, что в путешествие не стоит выбирать один тип сумок, ведь в дальнейшем это может обернуться большими проблемами.

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При планировании путешествия за границу важна каждая деталь, в том числе и чемодан. К его выбору стоит относиться серьезно, чтобы избежать проблем во время перелета. Express со ссылкой на эксперта по путешествиям Джонни Джет рассказывает об одном типе чемоданов, который не стоит выбирать для предстоящей поездки.

"Самым распространенным типом чемодана в мире" является "жесткий" черный чемодан на колесиках. Это означает, что он чаще всего теряется, такую сумку труднее всего найти или идентифицировать.

Именно поэтому туристам советуют выбирать цветные чемоданы. Этот лайфхак даже может помочь избежать задержек в аэропортах, ведь идентификация черных сумок может занять много времени.

"Независимо от того, где вы покупаете свой багаж, просто убедитесь, что это не черный твердый чемодан, если вы хотите, чтобы ваш багаж было легко идентифицировать", — рассказал изданию представитель одного из аэропортов.

Однако какой бы цвет чемодана туристы не выбирали, лучший вид сумки — это чемодан с твердым корпусом и четырьмя колесами. Дело в том, что жесткий корпус защитит багаж от падений и бросков. С помощью колес можно закатить багаж в специальное отделение, а не бросать его — это обеспечит целостность вещей.

Специалисты также советуют прикрепить к сумке бирку с именем и адресом. Таким образом можно минимизировать потерю багажа в аэропорту.

Напомним, недавно школьный учитель музыки из США проплыл более 3 000 миль через Тихий океан на небольшой 27-футовой парусной лодке. Его история быстро стала вирусной.

Добавим, недавно одинокая женщина поехала отдыхать в Португалию. Из путешествия она вернулась с мужем и двумя детьми.