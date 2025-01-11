Чоловік побував у всіх країнах світу і назвав найгірше місце на планеті (відео)

Популярний блогер Дрю Бінскі розповів про свій досвід подорожей. Під час своїх поїздок він стикався з канібалами на Папуа, відвідав "найвужче місто" в Китаї та насолоджувався дешевим обідом в Узбекистані.

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Американський мандрівник і популярний блогер Дрю Бінскі, відомий своїми подорожами всіма 197 країнами світу, поділився своєю думкою про найгірше місто на планеті. За його словами, цей "титул" заслужив Конакрі — столиця Гвінеї. Про це пише LADbible.

Дрю почав свої подорожі 2015 року, покинувши викладацьку діяльність, щоб присвятити життя дослідженню світу. Свої пригоди він показує на YouTube, де в нього вже понад 5 мільйонів підписників.

Під час своїх поїздок Бінскі зіткнувся з канібалами на Папуа, відвідав "найвужче місто" в Китаї та насолоджувався дешевим обідом в Узбекистані. Однак ніщо не викликало в нього настільки сильного негативу, як перебування в Конакрі.

Блогер зазначає, що вже перші хвилини в місті виявилися хаотичними. Їх з другом зупинили поліцейські, а атмосферу в місті він описав як таку, що "готується до війни". За словами Дрю, йому довелося зіткнутися з корупцією, включно з необхідністю заплатити водієві 20 доларів, щоб тільки продовжити поїздку.

"Місто було буквально занурене в сміття. Каналізаційні стоки текли вулицями, а запах був нестерпним. Я бачив безліч брудних місць по всьому світу, але Конакрі виділявся особливо", — поділився він.

Блогера з другом зупинили поліцейські Фото: YouTube

Дрю також зазначив, що місцеві жителі були не надто привітні. В одному з ресторанів його навіть вигнали без пояснення причин. Крім того, столиця Гвінеї здалася йому однією з найнебезпечніших: туристів попереджають про високий рівень злочинності, включно з кишеньковими крадіжками та нападами.

Єдиним приємним моментом свого візиту блогер назвав відвідування популярної мечеті в місті, яку він описав як "приємне місце". Однак загалом він підкреслив, що Конакрі — це місто, куди він ніколи не захоче повернутися.

Інші найгірші та найкращі міста

Конакрі виявився не єдиним у списку антилідерів. Дрю також згадав місто Нджамена в Чаді та Делі в Індії як одні з найнеприємніших місць для відвідування.

Водночас трійка найкращих міст на думку мандрівника включає Прагу (Чехія), Бангкок (Таїланд) і Сеул (Південна Корея), які він назвав визначними напрямками для туристів.

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Також стало відомо, що туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки. Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також особисті речі. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.