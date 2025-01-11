Мужчина побывал во всех странах мира и назвал худшее место на планете (видео)

Популярный блогер Дрю Бински рассказал о своем опыте путешествий. Во время своих поездок он сталкивался с каннибалами на Папуа, посетил "самый узкий город" в Китае и наслаждался дешевым обедом в Узбекистане.

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Американский путешественник и популярный блогер Дрю Бински, известный своими путешествиями по всем 197 странам мира, поделился своим мнением о самом худшем городе на планете. По его словам, этот "титул" заслужил Конакри — столица Гвинеи. Об этом пишет LADbible.

Дрю начал свои путешествия в 2015 году, покинув преподавательскую деятельность, чтобы посвятить жизнь исследованию мира. Свои приключения он показывает на YouTube, где у него уже более 5 миллионов подписчиков.

Во время своих поездок Бински столкнулся с каннибалами на Папуа, посетил "самый узкий город" в Китае и наслаждался дешевым обедом в Узбекистане. Однако ничто не вызвало у него столь сильного негатива, как пребывание в Конакри.

Блогер отмечает, что уже первые минуты в городе оказались хаотичными. Их с другом остановили полицейские, а атмосферу в городе он описал как "готовящуюся к войне". По словам Дрю, ему пришлось столкнуться с коррупцией, включая необходимость заплатить водителю 20 долларов, чтобы только продолжить поездку.

"Город был буквально погружен в мусор. Канализационные стоки текли по улицам, а запах был невыносимым. Я видел множество грязных мест по всему миру, но Конакри выделялся особенно", — поделился он.

Блогера с другом остановили полицеские Фото: YouTube

Дрю также отметил, что местные жители были не слишком приветливы. В одном из ресторанов его даже выгнали без объяснения причин. Кроме того, столица Гвинеи показалась ему одной из самых опасных: туристов предупреждают о высоком уровне преступности, включая карманные кражи и нападения.

Единственным приятным моментом своего визита блогер назвал посещение популярной мечети в городе, которую он описал как "приятное место". Однако в целом он подчеркнул, что Конакри — это город, куда он никогда не захочет вернуться.

Другие худшие и лучшие города

Конакри оказался не единственным в списке антилидеров. Дрю также упомянул город Нджамена в Чаде и Дели в Индии как одни из самых неприятных мест для посещения.

В то же время тройка лучших городов по мнению путешественника включает Прагу (Чехия), Бангкок (Таиланд) и Сеул (Южная Корея), которые он назвал выдающимися направлениями для туристов.

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