Від в'язниці до моргу: працівниця розповіла про найжахливіші секрети круїзних лайнерів

Жінка також розповіла, яким чином пасажири мають можливість зекономити гроші на борту круїзного лайнера.

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Круїзи — це чудовий варіант подорожі. Вони дають можливість не тільки відпочити, а й сходити в кінотеатр, відвідати басейн та порозважатись. Однак такий вид туризму приховує деякі нюанси, і Еxpress з посиланням на працівницю круїзного лайнера розповідає про них.

Жінка зазначила, що більшість людей уявлення не мають про "темний бік життя на борту". Вона додала, що це дуже важка робота, де розкішшю вважається шість годин сну.

Працівниця розповіла, що на борту кожного лайнера є морг. Кількість тіл, які він може вмістити, залежить від розміру судна, але в середньому це від двох до десяти місць.

"На кожному круїзному лайнері є морг. Враховуючи, що 72% пасажирів старше 60 років, це має сенс… але коли я дізнаюся, що в середньому щотижня на круїзах помирають троє людей, це просто вражає мене", — додала вона.

Морг круїзного лайнера зазвичай є холодильною камерою з нержавіючої сталі, де тіла можуть безпечно зберігатися. В разі смерті людини тіло зберігається в морзі доти, доки його не вивантажать у наступному великому порту або порту відправлення.

Також на борту кожного круїзного лайнера є в'язниця або ж "камера для тримання під вартою". За словами жінки, пасажири, які беруть участь у бійках під час вечірок, проводять залишок круїзу в кімнаті без вікон. Коли лайнер причалює в гавань, таких осіб передають владі.

Працівниця судна додала, що залишки їжі зі шведського столу на борту з'їдаються екіпажем — її оброблюють перед вживанням. Особлива радість для жінки — це можливість доставлення на борт посилок, адже часто вона втомлена від роботи. Пасажири також можуть не купувати воду на лайнері — її можна отримати безкоштовно в буфетах або спортзалі. Для цього просто потрібно взяти з собою пляшку води й наповнювати її.

Нагадаємо, раніше працівник круїзного лайнера розповів про особливе правило, якого мають дотримуватися всі. Річ в тім, що деякі речі заборонені на борту судна.

Раніше фахівець розповідав, що трапляється, коли пасажир помирає на борту лайнера. Для такого випадку у працівників є план.