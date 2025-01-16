Чому в літаках просять сховати телефони: причина зовсім не в авіоніці

Експерт розповів, до чого може призвести недотримання цього правила.

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Вирушаючи у відпустку на літаку, швидше за все, одразу після посадки можна почути прохання про переведення телефону у режим польоту до кінця подорожі. Еxpress з посиланням на генерального директора компанії з оренди приватних літаків Коліна Джонса пояснює причину.

"Якщо ви колись літали комерційним рейсом і прямо перед зльотом літака вам сказали перевести телефон у режим польоту, це насправді не має жодного відношення до авіоніки в кабіні екіпажу", — зазначив фахівець.

Ця причина змушує людей прибирати телефон. Тому якщо під час відльоту виникнуть проблеми й прийдеться загальмувати, прилад не вилетить з рук і нікого не вдарить. За словами Коліна Джонса, те саме стосується відключень розеток та прибирання ноутбуків.

"Це насправді не має жодного відношення до авіоніки у кабіні. Це просто для того, щоб у випадку, якщо вам доведеться дуже швидко евакуюватися, люди нічого не потягли й не спіткнулися", — додав директор.

Нагадаємо, раніше експерти розповідали, чому не варто подорожувати з чорною валізою. Це може зіпсувати відпочинок та настрій, а також призвести до проблем.

Додамо, що фахівчиня ділилась найжахливішими секретами круїзних лайнерів. Також вона розповідала, яким чином пасажири мають можливість зекономити гроші на борту круїзного лайнера.