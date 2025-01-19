21-річна дівчина прийняла за дочку сироту: як виявилось, у них один батько (фото)

Хантер працює повний робочий день, поєднуючи це з навчанням у коледжі. Вона дуже хоче, щоб сестра була поруч.

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21-річна Хантер вирішила прийняти за дочку 15-річну сироту. Багато хто не міг зрозуміти її рішення, для чого брати на себе відповідальність за життя іншої людини у такому молодому віці Нещодавно дівчина опублікувала окреме відео у TikTok, де пояснила свою позицію.

Хантер зізналась, що забрала до себе 15-річну сестру Грейсі через три роки після того, як закінчила школу. Як виявилось, її батько був одружений з матір'ю Грейсі. На жаль, він помер 10 років тому, а його дружини не стало у 2021 році.

Історія сестер

Хантер подала заяву на опікунство, хоча тоді ще не мала наміру створювати власну родину, вона просто хотіла, щоб сестра була поруч. Зараз молода жінка працює повний робочий день, поєднуючи це з навчанням у коледжі.

Хантер взяла опікунство над своєю сестрою Фото: TikTok

"Уже передчуваю, як люди питатимуть мене, з якого я класу, коли прийду до сестри в школу. Багато хто вважає, що я не здатна впоратися з цим викликом", — каже Хантер.

Вона встановила жорсткі правила для своєї сестри, зокрема заборонила брехати, вживати алкоголь та курити. Зараз вони живуть у тому числі на гроші, які заощадив їхній батько.

Реакція глядачів

Користувачі TikTok поділилися своїми думками щодо цієї історії в коментарях.

"Ти вже стільки всього пережила у такому юному віці, зможеш пережити й це. Доведи, що вони помиляються", – написав один з глядачів.

Інший додав: "Це те, що я відчуваю, виховуючи молодших братів та сестер. Я буквально став батьком";

"Це, безумовно, важка робота – виховувати підлітка, коли ти ще молодий. Я теж був у такій ситуації й виховував свого 12-річного брата", — ділиться власним досвідом наступний глядач.

Ще один пише: "Мені це так близько! Всиновив 15-річного брата, коли мені було лише 17, і отримав опікунство над ним, щойно мені виповнилося 18!".

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