Женщина в поисках отца сделала ДНК-тест, но узнала кое-что значительно интереснее (видео)

Диди провела генеалогическую экспертизу, исследуя предыдущих партнеров своей матери, и со временем получила первые ответы.

Диди Босвелл из США недавно поделилась кадрами первой встречи со своим биологическим отцом, положив конец 16-летним поискам. Выяснить правду женщине помог проведенный ДНК-тест, однако самой интересной в этой истории стала другая деталь. Об этом она рассказала в TikTok.

"Мы с мамой поссорились, когда мне было 16. Она разозлилась и сказала, что ее муж не мой биологический отец. Никогда не догадывалась об этом, но ко мне всегда было совсем другое отношение, чем к другим его детям", — рассказала Босвелл.

После этого женщина начала поиски своего отца. Первым делом провела генеалогическую экспертизу, исследуя предыдущих партнеров своей матери. Со временем она получила первые ответы, но это не помогло достичь цели.

Наконец в этом году американка обратилась за помощью к команде аналитиков ДНК и частных детективов. Уже через 48 часов они получили фотографии, адрес, номер телефона и полное родословное дерево мужчины, который был ее биологическим отцом.

"Я зашла на его страницу в социальной сети и увидел, что у нас есть один общий друг. Угадайте, кто это был? На следующее утро он приехал ко мне из другого штата!" — рассказывает Босвелл в интервью Newsweek.

В своих социальных сетях женщина поделилась эмоциональными кадрами первой встречи. Как выяснилось, ее мать забеременела в 13 лет, когда ходила с отцом в одну школу.

Диди также узнала, что также имеет четырех братьев и сестер. Сейчас она поддерживает тесный контакт со своей новой семьей, общаясь с ними минимум три раза в неделю по телефону.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.