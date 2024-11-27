Жінка у пошуках батька зробила ДНК-тест, але довідалась дещо значно цікавіше (відео)

Діді провела генеалогічну експертизу, досліджуючи попередніх партнерів своєї матері, й з часом отримала перші відповіді.

Діді Босвелл із США нещодавно поділилася кадрами першої зустрічі зі своїм біологічним батьком, поклавши край 16-річним пошукам. З’ясувати правду жінці допоміг проведений ДНК-тест, однак найцікавішою у цій історії стала інша деталь. Про це вона розповіла у TikTok.

"Ми з мамою посварилися, коли мені було 16. Вона розлютилася й сказала, що її чоловік не мій біологічний батько. Ніколи не здогадувалась про це, але до мене завжди було зовсім інакше ставлення, ніж до інших його дітей", — розповіла Босвелл.

Після цього жінка почала пошуки свого батька. Насамперед провела генеалогічну експертизу, досліджуючи попередніх партнерів своєї матері. З часом вона отримала перші відповіді, але це не допомогло досягти мети.

Нарешті цьогоріч американка звернулася за допомогою до команди аналітиків ДНК і приватних детективів. Уже за 48 годин вони отримали фотографії, адресу, номер телефону та повне родовідне дерево чоловіка, який був її біологічним батьком.

"Я зайшла на його сторінку в соціальній мережі та побачив, що у нас є один спільний друг. Вгадайте, хто це був? Моя мама! Наступного ранку він приїхав до мене з іншого штату!" — розповідає Босвелл в інтерв’ю Newsweek.

У своїх соціальних мережах жінка поділилася емоційними кадрами першої зустрічі. Як з’ясувалось, її матір завагітніла у 13 років, коли ходила з батьком в одну школу.

Діді також дізналася, що також має чотирьох братів та сестер. Зараз вона підтримує тісний контакт зі своєю новою родиною, спілкуючись з ними щонайменше тричі на тиждень телефоном.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.