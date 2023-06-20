Знайшла рідну дочку за ДНК-тестом: жінка 5 років виховувала чужу дитину через підміну в пологовому будинку

За словами 29-річної жінки, її чоловік подав на розлучення після негативного тесту на батьківство. Тепер вона хоче отримати компенсацію від пологового будинку, де сталася помилка.

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Сім'я була вражена, коли з'ясувалося, що протягом п'яти років виховувала не свою дитину. 31-річний чоловік звинуватив 29-річну жінку в подружній невірності: дитина була зовсім не схожа на нього. Про це йдеться у пості на платформі Reddit.

Через підозри чоловік вирішив зробити тест на батьківство — і був "вражений" результатами.

"Мій чоловік, йому 31 рік, зробив тест на батьківство нашої дочки, надійшла негативна відповідь, але я ніколи не обманювала", — написала користувачка сайту.

За її словами, чоловік заявив, що їхні стосунки будувалися на обмані та вирішив розлучитися. Вона ж зайнялася розслідуванням — почала шукати ДНК, які збігаються з ДНК її дочки. Пошуки, за її словами, були успішними: з'ясувалося, що біологічну дочку підмінили при народженні.

Розслідування зайняло місяці, але в результаті вона стверджує, що тепер вже розпочато юридичний процес, щоб повернути свою дитину.

"Не думаю, що багато хто б здивувався тому, що лікарня, в якій вона була, не найкраща в районі", — написала жінка.

За її словами, коли з'ясувалося, що дитина перебуває в сім'ї інших людей, влада її забрала.

"Мені шкода іншу родину, але водночас добре, що вдалося знайти її живою та неушкодженою. Ми розпочали процес повернення", — пояснила вона.

Жінка стверджує, що подала позов проти лікарні на значну суму, а нерідній дочці сказала, що незабаром до них приєднається її сестра. Жінка каже, що не хотіла б мати справу з іншою родиною, але їй шкода цих людей.

Після того, як правда з'ясувалась, стосунки з чоловіком стали міцнішими, і тепер він більше не планує подавати на розлучення.

Нагадаємо, що випадковий ДНК-тест зіпсував родині свято на День батька: з'ясувалося, що дідуся, швидше за все, підмінили в нью-йоркському пологовому будинку на початку минулого століття.

Також повідомлялося, що на Закарпатті медики прийняли вже треті пологи 16-річної породіллі у кареті "швидкої".