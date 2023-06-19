"Діда підмінили": випадковий ДНК-тест зіпсував родині свято на День батька

Помилка могла пройти через погану звітність у лікарняних яслах у 1916 році в Нью-Йорку.

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Чоловік розкрив "секрет" свого дідуся 107-річної давнини після тесту ДНК у День батька. За словами анонімного користувача Reddit, він, заради жарту, купив набір, що дозволяє зробити ДНК-тестування в домашніх умовах. Про це повідомляє The Mirror.

За його словами, він розраховував, що це допоможе дізнатися про переміщення предків близько 1000 років тому.

У результаті здогад про те, що коріння сім'ї італійське не підтвердилося. Виявилося, що батько автора цієї історії приблизно наполовину ірландець. Розбираючись у тому, на що можуть вказувати дані тестування, сім'я вирішила, що їх дідуся підмінили при народженні. Помилка могла статися через погану звітність у лікарняних яслах у 1916 році в Нью-Йорку, зробив висновок чоловік.

Він стверджує, що вдалося знайти родичів чоловіка, на якого вказали дані тесту і який з'явився на світ у тій самій лікарні. Представники обох сімей були вкрай здивовані, оскільки вони впевнені, що не було ні усиновлення, ні так званих візитів молочника (подружньої зради). Зараз ці люди намагаються отримати свідоцтва про народження та смерть у нью-йоркському Брукліні.

Один із коментаторів зазначив, що набагато частіше підмін немовлят при народженні бувають випадки, коли біологічні батьки виявляються не тими людьми, які вважаються офіційними.

"Можливо, його всиновили, або мати дитини вийшла заміж не за його біологічного батька", — написав ще один користувач.

Нагадаємо, що в Закарпатській області медики прийняли треті пологи 16-річної породіллі в машині "швидкої".

Також повідомлялося, що СБУ затримала шпигунок ЗС РФ, які, як стверджується, наводили удари на пологові будинки.