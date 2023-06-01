На Закарпатті медики прийняли треті пологи 16-річної породіллі в машині "швидкої" (фото)

Коли час між пологовими переймами почав стрімко скорочуватися, медики вирішили приймати пологи в машині швидкої допомоги. Попри складну ситуацію, бригада провела всі необхідні реанімаційні заходи, щоб немовля почало дихати.

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Бригада медиків із Закарпаття прийняла треті пологи 16-річної породіллі в автомобілі "швидкої допомоги". Про це повідомляє видання "Закарпаття онлайн".

За інформацією видання, у ніч на 1 червня на лінію екстреної допомоги "103" надійшов виклик із розряду критичних: у 16-річної мешканки с. Кам'янське Берегівського району розпочалися передчасні пологи (32-34 тиждень вагітності) й кровотеча. Під загрозою були одразу два життя — молодої матері й дитини.

Медики з бригади №902 змогли потрапити на виклик менш ніж через 10 хвилин і якнайшвидше ухвалили рішення перевезти породіллю до медичного закладу, проте дорогою час між пологовими схватками почав стрімко скорочуватися. Виявилося, що це вже треті пологи в молодої породіллі, водночас на обліку в гінеколога чи сімейного лікаря дівчина не була.

Дорогою медики зробили огляд і побачили, що пологи стрімкі, є проблема із сідничним передлежанням дитини, і сама породілля дуже тендітна, тому медичне авто зупинили, і було ухвалене рішення про прийняття пологів прямо в машині.

Фото: Закарпаття онлайн

Завдяки досвіду й професіоналізму співробітників "швидкої" дитина з'явилася на світ, проте не подавала ознак життя. Медики провели всі необхідні реанімаційні заходи, і за 2-3 хвилини почули крик новонародженої дівчинки.

Відомо, що це вже сьомі пологи, які прийняла в автомобілі "швидкої" лікарка Зореслава Пукман.

Породіллю з дочкою бригада доставила до пологового відділення Іршавської районної лікарні.

Нагадаємо, 1 січня 2023 року в мешканки Миколаївської області, у якої ввечері 31 грудня почалися пологи, дитина з'явилася на світ у машині "швидкої", яка не змогла вчасно доїхати до лікарні. Пологи приймала медсестра Бузької лікарні.

Також у 2018 році у Києві на залізничній станції "Дарниця" стався незвичайний випадок: 41-річна пасажирка поїзда №777 народила дитину просто на платформі.