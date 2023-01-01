Новорічне диво. У Миколаївській області прийняли пологи по Skype у кареті "швидкої" (фото)

Машина швидкої допомоги застрягла в бруді шляхом до лікарні, і пологи довелося проводити в режимі "онлайн". Наразі мати та дитина перебувають під наглядом медиків.

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У мешканки села Бузьке на Миколаївщині, у якої ввечері 31 грудня почалися пологи, дитина з'явилася на світ у машині "швидкої", яка не змогла вчасно доїхати до лікарні, і пологи приймала медсестра Бузької лікарні Лілія Сухорська, дотримуючись рекомендацій лікаря жіночої консультації Новоодеської ЦРЛ Любенко. Про цей випадок розповів у себе в телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА, назвавши те, що трапилося, "новорічним дивом".

За словами чиновника, коли "швидка" застрягла в багнюці, їй на допомогу відправили співробітників ДСНС, проте поки ті їхали, на світ приблизно о 00:00 з'явилася дівчинка. Кім опублікував фото матері та дитини, які зараз у лікарні і почуваються добре.

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"Вітаємо нових Українців у новому Переможному році! А мамам і всім сім'ям бажаємо здоров'я та миру!" — написав Кім.

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