Планують залп: Віталій Кім попередив українців про небезпеку в новорічну ніч

За словами голови Миколаївської ОВА, російські військові паралельно зі дзвоном Кремлівських курантів можуть знову обстріляти Україну ракетами.

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За годину до наступу Нового року російські військові можуть знову атакувати нашу країну ракетами. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму офіційному телеграм-каналі.

"Тварини планують як мінімум один залп С-300 під дзвін їхньої петушатні. Але добре сміється той, хто сміється без наслідків", — написав Кім.

Нагадаємо, напередодні Нового року Росія влаштувала масований обстріл України. Як мінімум одна людина загинула та ще десятки українців отримали поранення. Деякі з них у тяжкому стані. Відомо, що серед постраждалих – вагітна жінка та дівчинка-підліток.

Цього ж дня, 31 грудня, міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що внаслідок атаки крилатих ракет по Миколаєву та області два житлові будинки були зруйновані вщент, а 13 житлових будинків отримали пошкодження. Крім того, у трьох навчальних закладах вилетіли вікна. Також внаслідок обстрілу сталася пожежа на території гаражного кооперативу. Ще одна ракета впала на проїжджу частину.