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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Планируют залп: Виталий Ким предупредил украинцев об опасности в новогоднюю ночь

ракеты, обстрел, ракетный удар
Виталий Ким предупредил украинцев об опасности повторного обстрела со стороны ВС РФ

По словам главы Николаевской ОВА, российские военные параллельно со звоном Кремлевских курантов могут снова обстрелять Украину ракетами.

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За час до наступления в Украине Нового года российские военные могут снова атаковать нашу страну ракетами. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем официальном Телеграм-канале.

"Твари планируют как минимум один залп С-300 под звон их петушатни. Но хорошо смеется тот, кто смеется без последствий", — написал Ким.

Напомним, накануне Нового года Россия устроила массированный обстрел Украины. Как минимум один человек погиб и еще десятки украинцев получили ранения. Некоторые из них — в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших — беременная женщина и девочка-подросток.

В этот же день, 31 декабря, городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки крылатых ракет по Николаеву и области два жилых дома были разрушены до основания, а 13 жилых домов получили повреждения. Кроме того, в трех учебных заведениях вылетели окна. Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Еще одна ракета упала на проезжую часть.