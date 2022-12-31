Планируют залп: Виталий Ким предупредил украинцев об опасности в новогоднюю ночь

По словам главы Николаевской ОВА, российские военные параллельно со звоном Кремлевских курантов могут снова обстрелять Украину ракетами.

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За час до наступления в Украине Нового года российские военные могут снова атаковать нашу страну ракетами. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в своем официальном Телеграм-канале.

"Твари планируют как минимум один залп С-300 под звон их петушатни. Но хорошо смеется тот, кто смеется без последствий", — написал Ким.

Напомним, накануне Нового года Россия устроила массированный обстрел Украины. Как минимум один человек погиб и еще десятки украинцев получили ранения. Некоторые из них — в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших — беременная женщина и девочка-подросток.

В этот же день, 31 декабря, городской глава Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате атаки крылатых ракет по Николаеву и области два жилых дома были разрушены до основания, а 13 жилых домов получили повреждения. Кроме того, в трех учебных заведениях вылетели окна. Также в результате обстрела произошел пожар на территории гаражного кооператива. Еще одна ракета упала на проезжую часть.