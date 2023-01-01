Новогоднее чудо. В Николаевской области приняли роды по Skype в карете "скорой" (фото)

Машина скорой помощи застряла в грязи по пути в больницу, и роды пришлось проводить в режиме "онлайн". Сейчас мать и ребенок находятся под присмотром медиков.

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У жительницы села Бугское на Николаевщине, у которой вечером 31 декабря начались роды, ребенок появился на свет в машине "скорой", которая не смогла вовремя доехать до больницы, и роды принимала медсестра Бугской больницы Лилия Сухорская, следуя рекомендациям врача женской консультации Новоодесской ЦРБ Татьяны Любенко. Об этом случае рассказал у себя в телеграмм-канале глава Николаевской ОВА, назвав то, что случилось, "новогодним чудом".

По словам чиновника, когда "скорая" застряла в грязи, ей на помощь отправили сотрудников ГСЧС, однако пока те ехали, на свет примерно в 00:00 появилась девочка. Ким опубликовал фото матери и ребенка, которые сейчас в больнице и чувствуют себя хорошо.

В первую ночь 2023 года в области родились семь мальчиков и пять девочек.

"Приветствуем новых Украинцев в новом Победном году! А мамам и всем семьям желаем здоровья и мира!", – написал Ким.

Незадолго до очередного массового обстрела Украины российской армией глава НОВА предупредил украинцев о возможном "подарке" от врага.

"Твари планируют как минимум один залп С-300 под звон их петушатни. Но хорошо смеется тот, кто смеется без последствий", – отметил чиновник.

Напомним, в канун Нового года и в новогоднюю ночь ВС РФ накрыли снарядами Херсон и Херсонскую область. В результате атаки значительные разрушения получила областная детская клиническая больница, а 13-летний подросток с тяжелым ранением снова попал под обстрел.