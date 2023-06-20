Нашла родную дочь по ДНК-тесту: женщина 5 лет растила чужого ребенка из-за подмены в роддоме

По словам 29-летней женщины, ее муж подал на развод после отрицательного теста на отцовство. Теперь она хочет получить компенсацию от роддома, где произошла ошибка.

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Семья была потрясена, когда выяснилось что на протяжении пяти лет воспитывала не своего ребенка. 31-летний муж обвинил 29-летнюю женщину в супружеской неверности: ребенок был совершенно на него не похож. Об этом говорится в посте на платформе Reddit.

Из-за подозрений мужчина решил сделать тест на отцовство — и "был потрясен" результатами.

"Мой муж, ему 31 год, сделал тест на отцовство нашей дочери, пришел негативный ответ, но я никогда не обманывала", — написала пользовательница сайта.

По ее словам, мужчина заявил, что их отношения строились на обмане и решил развестись. Она же занялась расследованием — начала искать ДНК, совпадающие с ее дочерью. Поиски, по ее словам были успешными: выяснилось, что биологическую дочь подменили при рождении.

Расследование заняло месяцы, но в итоге она утверждает, что теперь уже начала юридический процесс, чтобы удочерить своего ребенка.

"Не думаю, что многие бы удивились тому, что больница, в которой она была, не лучшая в районе", — написала женщина.

По ее словам, когда выяснилось, что ребенок находится в семье других людей, власти его забрали.

"Мне жаль другую семью, но в то же время хорошо, что удалось найти ее живой и невредимой. Мы начали процесс удочерения", — пояснила она.

Женщина утверждает, что подала иск против больницы на внушительную сумму, а неродной дочери сказала, что скоро к ним присоединится ее сестра. Женщина говорит, что не хотела бы иметь дело с другой семьей, но ей их жаль.

После того, как правда выяснилась, отношения с мужем стали прочнее, и теперь он больше не планирует подавать на развод.

Напомним, что случайный ДНК-тест испортил семье праздник в День отца: выяснилось, что дедушку, скорее всего, подменили в нью-йоркском роддоме в начале прошлого века.

Также сообщалось, что на Закарпатье медики приняли уже третьи роды 16-летней роженицы в карете "скорой".