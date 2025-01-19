21-летняя девушка удочерила сироту: как оказалось, у них один отец (фото)

Хантер работает полный рабочий день, совмещая это с учебой в колледже. Она очень хочет, чтобы сестра была рядом.

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21-летняя Хантер решила удочерить 15-летнюю сироту. Многие не могли понять ее решение, для чего брать на себя ответственность за жизнь другого человека в таком молодом возрасте. Недавно девушка опубликовала отдельное видео в TikTok, где объяснила свою позицию.

Хантер призналась, что забрала к себе 15-летнюю сестру Грейси через три года после того, как окончила школу. Как оказалось, ее отец был женат на матери Грейси. К сожалению, он умер 10 лет назад, а его жены не стало в 2021 году.

История сестер

Хантер подала заявление на опекунство, хотя тогда еще не намеревалась создавать собственную семью, она просто хотела, чтобы сестра была рядом. Сейчас молодая женщина работает полный рабочий день, совмещая это с учебой в колледже.

Хантер взяла опекунство над своей сестрой Фото: TikTok

"Уже предвкушаю, как люди будут спрашивать меня, из какого я класса, когда приду к сестре в школу. Многие считают, что я не способна справиться с этим вызовом", — говорит Хантер.

Она установила жесткие правила для своей сестры, в частности запретила врать, употреблять алкоголь и курить. Сейчас они живут, в том числе на деньги, которые сэкономил их отец.

Реакция зрителей

Пользователи TikTok поделились своими мыслями относительно этой истории в комментариях.

"Ты уже столько всего пережила в таком юном возрасте, сможешь пережить и это. Докажи, что они ошибаются", — написал один из зрителей.

Другой добавил: "Это то, что я чувствую, воспитывая младших братьев и сестер. Я буквально стал отцом";

"Это, безусловно, тяжелая работа — воспитывать подростка, когда ты еще молод. Я тоже был в такой ситуации и воспитывал своего 12-летнего брата", — делится собственным опытом следующий зритель.

Еще один пишет: "Мне это так близко! Усыновил 15-летнего брата, когда мне было всего 17, и получил опекунство над ним, как только мне исполнилось 18!".

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