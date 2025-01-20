Замінює звичне лікування: після легалізації марихуани попит на деякі ліки впав

Таблетки та інші препарати стали невід'ємною частиною поняття лікування для сотень мільйонів людей по всьому світу. Однак нещодавно вчені з'ясували, що легалізація канабісу місцями серйозно змінила цю ситуацію, поступово витісняючи їх.

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Нещодавнє дослідження засвідчило, що в штатах, де медична і рекреаційна марихуана легальна, виписується менше рецептів на препарати, що борються з тривогою. Така незвичайна тенденція зацікавила вчених, проте вони ставляться до неї з обережністю, оскільки в той час, коли їм відомі побічні ефекти таких препаратів, марихуана багато в чому продовжує приховувати свої таємниці від наукового інтересу, пише The Conversation.

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Дослідження, опубліковане в журналі JAMA Network Open і проведене під керівництвом Ешлі Бредфорд, доцента кафедри державної політики Технологічного інституту Джорджії, було присвячене аналізу впливу законів про марихуану на використання ліків, що покриваються приватним страхуванням, включно з бензодіазепінами, антипсихотиками, антидепресантами, барбітуратами і препаратами для сну.

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Результати дослідження свідчать про послідовне зниження кількості рецептів на бензодіазепіни в штатах із ширшим доступом до марихуани. Ці препарати, такі як валіум і ксанакс, зазвичай використовуються для боротьби з тривогою, заспокоюючи нервову систему. Однак щодо барбітуратів і снодійних препаратів значних тенденцій відзначено не було. У дослідженні також вивчали політику на рівні штатів, розраховували показники заповнення рецептів, середню тривалість їхньої дії та частоту заповнення рецептів.

Результати дослідження продемонстрували варіативність впливу законів про марихуану на структуру рецептів. Не у всіх штатах спостерігалося однакове скорочення, що дає змогу припустити, що відмінності в структурі політики щодо марихуани можуть відігравати роль у цих результатах. Це дослідження має суттєві наслідки для систем охорони здоров'я, розробки політики та лікування пацієнтів, вважають автори.

Бензодіазепіни, незважаючи на свою ефективність, становлять небезпеку в разі неправильного використання, особливо в поєднанні з опіоїдами. У 2020 році бензодіазепіни були причетні до 14% смертей від передозування, пов'язаного з опіоїдами. Оскільки бензодіазепіни призначають майже 5% населення в одних лише США, заміна марихуани як варіанту лікування може знизити такі ризики і зменшити негативні побічні ефекти, заявили вчені. Крім того, доступ до марихуани став альтернативним способом лікування таких захворювань, як посттравматичний стресовий розлад, пропонуючи ширші можливості терапії для дорослих, особливо для тих, хто стикається з перешкодами на шляху до традиційного психіатричного лікування.

У 2021 році тільки 65,4% дорослих із психічними розладами повідомили, що отримують лікування, що наголошує на необхідності в доступних альтернативах. Незважаючи на обнадійливі тенденції, дослідники підкреслюють прогалини в розумінні загальної картини ефекту. Неясно, чи корелює скорочення кількості виписаних рецептів із поліпшенням стану пацієнтів.

Хоча марихуана може допомогти полегшити тривогу, довгострокова ефективність і безпека заміни нею бензодіазепінів залишаються недостатньо вивченими. Крім того, під час дослідження було відзначено невелике збільшення вживання антидепресантів і антипсихотичних препаратів, хоча зв'язок між вживанням марихуани і такими станами, як депресія або психоз, потребує подальшого вивчення, яке частіше почали проводити вчені.

Відмінності в результатах у різних штатах підкреслюють необхідність розроблення індивідуальної політики, що відображає унікальні обставини і цілі окремих юрисдикцій, а також загальний настрій суспільства. Вони доповнюють більш глобальний діалог про роль марихуани в охороні психічного здоров'я.

З огляду на те, що майже 23% дорослого населення США щорічно стикаються з діагностованими психічними розладами, альтернативні методи лікування, такі як марихуана, можуть стати кроком до усунення дірок у підтримці психічного здоров'я, вважають автори.

Однак розробники політики її легалізації повинні враховувати можливі непередбачувані наслідки, такі як взаємодія марихуани з іншими методами лікування та її різний вплив на різні групи населення, попереджають вони. Майбутні дослідження можуть дати більш чіткі відповіді щодо ширших наслідків для здоров'я та ефективності марихуани як замінника традиційних ліків, але тенденція щодо витіснення традиційних методів лікування канабісом не залишилася непоміченою для науки.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами і тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, що припинення вживання марихуани викликає часті яскраві сновидіння. Вчені пояснили, які процеси відбуваються у нас в організмі під час відмови від вживання канабісу і як це впливає на якість нашого сну і пам'ять.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.