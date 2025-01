Шкіра чоловіка перетворилася на срібло: лікарі не можуть зрозуміти чому це сталося

Коли чоловік звернувся по допомогу в лікарню з приводу лікування пухлини, лікарі були здивовані його зовнішнім виглядом. Виявилося, що його шкіра змінювалася протягом 5 років, проте вони так і не можуть з'ясувати причину його аномального стану.

Related video

84-річний чоловік із Гонконгу поступив з ускладненнями після обструкції сечовивідних шляхів, але його випадок спантеличив лікарів не через це, а через незвичний сірий відтінок, що вразив його шкіру, очі та нігті. За наявними даними, попелястий відтінок з'явився за п'ять років до звернення в лікарню. Співробітники сфери охорони здоров'я і вчені вирішили розібратися в причинах такої аномалії, пише ScienceAlert.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Подальші аналізи крові виявили незвичайну причину: в організмі чоловіка скупчилася величезна кількість срібла, що в 40 разів перевищує звичайну концентрацію. Срібло відклалося у вигляді гранул під шкірою, зокрема в мембранах потових залоз, кровоносних судинах і шкірних волокнах. Цей стан, відомий як аргірія, є рідкісним захворюванням, викликаним системним накопиченням срібла в тканинах організму, йшлося у висновку, опублікованому в журналі The New England Journal of Medicine.

Важливо

Зелений волохатий язик. Чоловік прийшов до лікарів із жахливими змінами в роті

Аргірія, хоча й рідко трапляється сьогодні, історично спостерігалася в шахтарів і ремісників, які піддавалися впливу срібла, а також у людей, які приймали ліки на його основі. Срібло, колись включене до складу деяких протимікробних препаратів, досі рекламується в колоїдній формі як харчова добавка, незважаючи на попередження Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) щодо його безпеки та ефективності для лікування захворювань.

Метал потрапляє в організм через легені, шкіру або травну систему і може відкладатися в різних тканинах. При впливі ультрафіолетового випромінювання сонячного світла іони срібла в шкірі вступають у реакцію, утворюючи сполуки, які мають сірий або синій вигляд. Особливої загадки цьому випадку надавала відсутність явного джерела впливу срібла. У пацієнта, який лікувався від доброякісної пухлини простати препаратом фінастерид, що не містить срібла, не було жодних професійних особливостей або впливу навколишнього середовища, які могли б пояснити високий рівень металу.

Чоловік багато років працював офіціантом, і не було жодних ознак того, що його будинок або сусіди були пов'язані з будь-яким забрудненням. На щастя, хоча аргірія викликає помітні косметичні зміни, вона зазвичай нешкідлива з погляду довгострокового здоров'я, за винятком випадків крайньої токсичності срібла. У високих концентраціях срібло може перешкоджати засвоєнню деяких ліків, як-от антибіотики і гормони щитовидної залози.

Однак для цього пацієнта цей стан не становив безпосередньої небезпеки для здоров'я, крім косметичного ефекту. На жаль, не існує лікування, здатного повернути назад накопичення срібла в організмі, а отже, його грифельно-сіра зовнішність, найімовірніше, залишиться назавжди. Походження захворювання цієї людини залишається загадкою.

Хоча лікарі поставили йому діагноз і надалі стежитимуть за рівнем срібла в його організмі, остаточну причину досі так і не було встановлено. Цей випадок є чудовим нагадуванням, що застерігає про ризик безконтрольного вживання срібла і є прикладом небезпек, пов'язаних із нерегульованими добавками, які продаються під сумнівними заявами про користь для здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що лікарі закликали відмовитися від засобів, що містять колоїдне срібло. Вони розповіли про шкоду, яку вони можуть завдати нашому здоров'ю.