Кашляв і задихався: Асада могли отруїти у Москві, — The Sun

Помічник президента РФ Микола Патрушев отримав звіт про отруєння Башара Асада, написав російський блогер Валерій Соловей. При цьому не вказано, звідки він отримав таку інформацію.

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На колишнього президента Сирії Башар Асада могли скоїти замах із застосуванням отрути. Незадовго до нового року сирієць відчув проблеми з диханням, почав кашляти, пізніше додались інші симптоми. Асада врятували російські лікарі, при цьому йому надають допомогу вдома і не рекомендують з'являтись у медзакладах. Про можливе отруєння сирійського президента-втікача написав таблоїд The Sun з посиланням на допис у Telegram-каналі "Генерал СВР".

Публікація у каналі, присвячена замаху на Асада, з'явилась у мережі 31 грудня 2024 року. Автор допису заявив, що інцидент стався, ймовірно, у неділю 29 грудня. При цьому немає згадок про джерела, навіть анонімні, які могли б розповісти про подію. Вказано, що експрезидент Сирії відчув себе погано: серед симптомів — кашель, утруднене дихання, головний біль та біль в шлунку. Потерпілому вдома надали першу допомогу, а про інцидент повідомили російській владі, ідеться у дописі. Як з'ясувалось, сирійця не дозволили відправити у лікарню, натомість у резиденції під Москвою терміново обладнали палату інтенсивної терапії. До вечора пацієнту стало краще, запевнили в Telegram-каналі.

Аналізи Асада показали наявність отруйних речовин — яких саме, не вказано. При цьому "Генерал СВР" повідомив, що російські спецслужби почали розслідування. У звіті, який отримав помічник президента РФ та ексдиректор ФСБ Микола Патрушев, ідеться про те, що поки не відомо, як отрута могла потрапити всередину організму сирійського експрезидента.

Отруєння Асада - можливі події 29 грудня у Москві Фото: Скриншот

У офіційних росЗМІ нічого не писали про можливий замах на Асада з використанням отрути. Останні дописи датовані 23 грудня, коли помічник президента РФ Юрій Ушаков повідомив, що Володимир Путін планує зустріч з політиком-втікачем.

Отруєння Асада — реакція в Україні

На інформацію про отруєння Асада відгукнувся народний депутат "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко. Політик впевнений, що повідомлення про замах неправдиве. На його думку, сирійського експрезидента не потрібно отруювати, а краще судити та помістити в умови, в яких він тримав опозиціонерів та простих людей.

Отруєння Асада - реакція Олексія Гончаренка Фото: Скриншот

Що відомо про автора "вкиду"

Інформація про можливе отруєння Башара Асада з'явилась у Telegram-каналі, у якому рік тому, восени 2023 року, повідомили про начебто смерть президента РФ Володимира Путіна. У дописі, який з'явився 26 жовтня, написали про смерть очільника Кремля у резиденції на Валдаї і про те, що його труп помістили у морозильну камеру. Українські та західні спецслужби не підтвердили цю інформацію.

Згідно з даними видання "РБК-Україна", у каналі "Генерал СВР" публікуються дописи від імені російського політолога та відеоблогера Валерія Солов'я. Соловей здобув історичну освіту у РФ, робив історичні наукові публікації, у 2012 році долучився до правої політичної сили "Нова сила" та до інших, також певний час викладав в Московському державному інституті державних відносин, а після посилення репресій — виїхав за кордон та виступає з конспірологічними заявами про події в Кремлі.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інші випадки отруєння, дотичні до РФ та російських спецслужб. Наприклад, ексрозвідника Сергія Скрипаля ледь не вбили бойовою отруйною речовиною "новачок", якою намастили ручку дверей його помешкання. Російського опозиціонера Олексія Навального, який помер у колонії взимку 20124 року, отруїли за допомогою білизни, встановили розслідувачі.

Нагадуємо, 26 грудня Фокус розповів про дружину Башара Асада, яка виїхала разом з ним до Москви і, як виявилось, може бути хвора на лейкемію.